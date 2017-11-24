Сборная Украины по баскетболу обыграла команду Швеции на старте отбора ЧМ-2019

В Норчёпинге (Швеция) мужская сборная Украины по баскетболу выиграла первый матч отбора Чемпионата мира-2019 у команды Швеции, сообщает официальный сайт турнира.

Игра завершилась со счетом 76:84.

Украинцы имели преимущество в первой половине игры, а решающей в этом матче стала вторая четверть.

Гости с минимальным преимуществом выиграли стартовую 10-минутку - 22:25, а во втором периоде буквально разгромили скандинавов - 12:28.

После перерыва шведы попытались догнать сборную Укаины, но преимущества в 19 очков хватило команде Евгения Мурзина. Третью четверть хозяева выиграли со счетом 19:16, а четвертую - 23:15.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Вячеслав Кравцов, на счету которого 16 очков.

В другом матче Группы В сборная Турции на своей площадке обыграла команду Латвии со счетом 85:73.

Во 2-м туре основного турнира отбора ЧМ-2019, 26 ноября, встретятся Латвия - Швеция и Украина - Турция. Матч лидеров группы пройдет в воскресенье в столичном Дворце спорта. Начало игры - в 18.00.

Согласно регламенту турнира, во 2-й раунд квалификации проходят 3 лучшие команды группы из 4-х.