"Финикс! украинца Лэня проиграл "Милуоки" в очередном матче НБА

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 14 матчей, в одном из которых "Финикс Санс" без украинца Алексея Лэня в составе уступил "Милуоки Бакс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 107:113.

Судьба матча решилась в овертайме. А самым результативным на площадке оказался игрок "Бакс" Крисс Миддлтон, который набрал в этой игре 40 очков.

НБА. Регулярный чемпионат.

22 ноября.

Филадельфия – Портленд 101:81 (26:14, 24:23, 20:20, 31:24)

Филадельфия: Эмбиид (28 + 12 подборов), Симмонс (16 + 8 подборов + 9 передач), Шарич (11 + 7 подборов), Редик (11), Ковингтон (9 + 11 подборов) – старт; Макконнелл (13 + 7 передач), Джонсон (4 + 11 подборов), Коркмаз (2), Бэйлесс (0).

Портленд: Лиллард (30), Нуркич (14 + 11 подборов + 6 потерь), Макколлум (5), Вонле (2 + 11 подборов), Харклесс (1) – старт; Напьер (13), Тернер (4), Дэвис (4 + 8 подборов), Лэйман (4), Коннотон (2), Свэниган (2), Ленард (0), Коллинз (0).

Кливленд – Бруклин 119:109 (20:17, 25:29, 32:31, 42:32)

Кливленд: Джеймс (33 + 6 подборов), Лав (18 + 10 подборов), Краудер (14), Кальдерон (5), Смит (3) – старт; Уэйд (18), Корвер (12), Фрай (9), Грин (5), Осман (2), Холланд (0), Жижич (0).

Бруклин: Холлис-Джефферсон (20 + 6 подборов), Крэбб (15), Кэролл (10), Динуидди (8 + 10 передач), Зеллер (7 + 7 подборов) – старт; Харрис (18), ЛеВерт (9 + 7 подборов), Эйси (8), Килпатрик (8), Аллен (6).

Шарлотт – Вашингтон 129:124 OT (25:26, 30:33, 29:29, 30:26, 15:10)

Шарлотт: Ховард (26 + 13 подборов), Уокер (24), Кидд-Гилкрист (12 + 7 подборов), Уильямс (12), Батюм (2) – старт; Лэмб (24 + 7 подборов), Камински (12), Картер-Уильямс (11), Зеллер (4), Бэйкон (2).

Вашингтон: Уолл (31 + 11 передач), Бил (22), Моррис (14 + 8 подборов), Портер (12), Гортат (8 + 11 подборов) – старт; Скотт (13), Убре (9), Микс (9), Фрэйзер (3), Маинми (3).

Атланта – Клипперс 103:116 (30:29, 33:33, 21:26, 19:28)

Атланта: Шредер (19 + 7 передач), Дедмон (17 + 6 передач), Коллинс (14 + 10 подборов + 4 перехвата), Бэйзмор (14), Принс (2) – старт; Белинелли (20), Кавано (8), Мэджетт (4), Бэмбри (3), Дилэйни (2), Ильясова (0).

Клипперс: Гриффин (26 + 10 подборов + 10 передач + 6 потерь), Джонсон (24), Лу Уильямс (20 + 8 передач), Риверс (18), Джордан (14 + 16 передач) – старт; Деккер (6), Эванс (4), Рид (2), Си Джей Уильямс (2), Торнвелл (0).

Нью-Йорк – Торонто 108:100 (26:34, 22:25, 41:10, 19:31)

Нью-Йорк: Хардуэй (38 + 6 подборов + 7 передач), Порзингис (22 + 12 подборов), Ли (15 + 7 передач), Кантер (11), Джек (2) – старт; Макдермотт (8 + 6 подборов), Ниликина (7), Томас (3 + 6 подборов), О'Куинн (2).

Торонто: Лаури (25 + 10 подборов), ДеРозан (18 + 6 подборов), Ибака (9), Валанчюнас (8 + 6 подборов), Ануноби (3) – старт; Паэулл (11), Майлз (11), Сиакам (8 + 8 подборов), ВанВлит (7), Ногейра (0), Пелтль (0).

Майами – Бостон 104:98 (27:16, 27:25, 25:22, 25:35)

Майами: Драгич (27), Уэйтерс (26 + 6 передач), Уинслоу (8 + 8 подборов), Уайтсайд (8 + 10 подборов), Ричардсон (0) – старт; Т. Джонсон (16 + 7 подборов), Эллингтон (9), Олиник (6 + 6 подборов), Дж. Джонсон (4).

Бостон: Ирвинг (23), Тейтум (18 + 7 подборов), Браун (14), Хорфорд (7 + 9 подборов), Бэйнс (2) – старт; Моррис (14), Розир (8 + 6 подборов), Смарт (7), Тайс (3), Ларкин (2), Оджелей (0).

Новый Орлеан – Сан-Антонио 107:90 (19:29, 31:13, 37:17, 20:31)

Новый Орлеан: Дэвис (29 + 11 подборов), Казинс (24 + 15 подборов + 6 потерь), Холидэй (13), Мур (6), Рондо (6) – старт; Миллер (12), Каннингем (8), Аллен (4), Нельсон (3), Кларк (2), Диалло (0).

Сан-Антонио: Газоль (17 + 9 подборов), Олджридж (16), Андерсон (12), Миллс (2), Грин (0) – старт; Гэй (19), Мюррей (14), Бертанс (3), Форбс (3), Ловернь (2), Пол (2), Джинобили (0).

Оклахома-Сити – Голден Стэйт 108:91 (33:26, 32:22, 29:23, 14:20)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (34 + 10 подборов + 9 передач + 4 перехвата + 6 потерь), Энтони (22), Джордж (20 + 11 подборов), Адамс (14 + 12 подборов), Роберсон (6) – старт; Фелтон (6), Грант (2), Хьюстис (2), Паттерсон (2), Абринес (0), Фергюсон (0), Джонсон (0).

Голден Стэйт: Карри (24 + 6 передач + 6 потерь), Дюрант (21), Томпсон (9), Грин (4 + 6 передач), Пачулия (2) – старт; Каспи (11 + 6 подборов), Игудала (6), Янг (4), Ливингстон (4), Луни (3), Уэст (3), Макги (0), Маккоу (0).

Миннесота – Орландо 124:118 (30:35, 35:27, 41:18, 18:38)

Миннесота: Батлер (26), Гибсон (24 + 9 подборов), Тиг (22 + 11 передач), Уиггинс (20 + 6 подборов), Таунс (18 + 13 подборов) – старт; Кроуфорд (9), Мухаммад (4), Дженг (1), Джонс (0), Бьелица (0).

Орландо: Гордон (26 + 9 подборов), Росс (22 + 6 подборов), Фурнье (19), Вучевич (11 + 14 подборов), Пэйтон (10 + 13 передач) – старт; Симмонс (9), Спейтс (8), Огастин (6), Бийомбо (4), Аффлало (3).

Мемфис – Даллас 94:95 (27:12, 29:27, 16:35, 22:21)

Мемфис: Газоль (14 + 10 подборов), Брукс (13), Парсонс (11), Грин (8 + 9 подборов), Чалмерс (6 + 7 подборов + 8 передач) – старт; Эванс (18 + 9 подборов + 7 передач + 6 потерь), Дэвис (14 + 7 подборов), Маклемор (6), Мартин (4), Эннис (0).

Даллас: Барнс (22 + 9 подборов), Смит (17), Новицки (13 + 8 подборов), Клебер (6), Мэттьюз (2) – старт; Харрис (11), Бареа (10 + 11 передач), Пауэлл (8 + 6 подборов), Феррел (3), Ноэл (2), Межри (1), Кливленд (0).

Хьюстон – Денвер 125:95 (36:17, 39:23, 26:27, 24:28)

Хьюстон: Ариза (25), Пол (23 + 12 передач), Харден (21 + 8 подборов + 9 передач + 7 потерь), Капела (8 + 8 подборов), Такер (7 + 11 подборов) – старт; Мба а Муте (13 + 4 перехвата), Нене (13), Блэк (8), Чжоу (6), Уильямс (1), Уэбер (0), Браун (0).

Денвер: Бартон (20 + 6 подборов), Йокич (17 + 6 подборов), Харрис (13), Мюррей (8 + 7 подборов), Чендлер (2) – старт; Пламли (9 + 8 подборов), Эрнангомес (9), Бизли (9), Лайлс (7), Мудиай (1).

Финикс – Милуоки 107:113 ОТ (23:33, 21:21, 31:30, 30:21, 2:8)

Финикс: Букер (23), Уоррен (20 + 11 подборов), Юлис (12), Ченлдер (6 + 12 подборов), Крисс (2) – старт; Монро (22 + 15 подборов), Бендер (11 + 6 подборов), Джексон (5), Джеймс (3), Дэниэлс (3).

Милуоки: Миддлтон (40 + 9 подборов + 4 перехвата), Бледсоу (30 + 6 подборов + 7 передач + 7 потерь), Макер (16 + 8 подборов), Брогдон (14), Пэйтон (5) – старт; Снелл (4), Лиггинс (2 + 6 подборов + 5 перехватов), Браун (2), Боломбой (0 + 5 подборов + 2 перехвата), Уилсон (0).

Юта – Чикаго 110:80 (25:24, 30:22, 32:23, 23:11)

Юта: Фэйворс (23 + 7 подборов), Инглс (12), Жеребко (10 + 6 подборов), Рубио (10), Митчелл (4 + 7 передач) – старт; Худ (19), Беркс (15), Нето (8), Сефолоша (7), Брэдли (2), Юдо (0), О'Нил (0).

Чикаго: Лопес (15), Холидэй (12), Данн (12 + 9 подборов), Маркканен (3 + 7 подборов), Валентайн (2) – старт; Портис (14 + 8 подборов), Грант (8), Блэйкни (8), Ципзер (4), Фелдер (2), Фелисио (0), Пондекстер (0).

Сакраменто – Лейкерс 113:102 (31:19, 23:22, 22:26, 37:35)

Сакраменто: Рэндолф (22 + 7 подборов + 7 передач), Фокс (13), Темпл (7), Лабиссьер (4 + 8 подборов), Хилл (0) – старт; Коули-Стайн (26 + 6 подборов), Богданович (14 + 7 передач), Мэйсон (11 + 7 передач), Хилд (10), Куфос (4), Картер (2), Ричардсон (0), Джексон (0).

Лейкерс: Колдуэлл-Поуп (20), Кузма (17), Ингрэм (12 + 6 подборов + 6 передач), Болл (11 + 7 подборов + 11 передач), Лопес (4) – старт; Кларксон (15), Рэндл (14 + 8 подборов), Брюэр (6), Харт (3), Богут (0), Эннис (0), Зубац (0).