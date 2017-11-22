Россия отказалась проводить ЧМ по баскетболу в ответ на допинг-скандалы

Россия отозвала свою заявку на проведение чемпионата мира по баскетболу 2023 года в ответ на допинг-скандалы. Об этом заявили в пресс-службе Российской федерации баскетбола (РФБ) со ссылкой на президента Андрея Кириленко.

«Учитывая негативное отношение мирового спортивного сообщества к российским атлетам и к отечественному спорту в целом, мы приняли решение отказаться от дальнейшей борьбы за право проведения ЧМ. Мы проделали большой объем работы и получили хороший опыт», — сказал Кириленко.

Напомним, сегодня Международный олимпийский комитет лишил российских скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину золотой и бронзовой медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В результате этого Россия опустиласьна второе место по количеству медалей на ОИ-2014.