Форвард сборной Украины по баскетболу Пустозвонов усилит команду перед стартом отбора на ЧМ-2019

Форвард фарм-клуба «Кливленда» «Кантон Чардж» Максим Пустозвонов присоединится к сборной Украины 22 ноября.

Об этом сообщает Xsport.

Команда украинца, которая выступает в американской D-Лиге, отпустила форварда в национальную команду на матчи отбора к чемпионату мира-2019.

Уже в обед, 22 ноября он прилетит в Киев и присоединится к лагерю сборной Украины. Ранее тренер команды Евгений Мурзин также сообщал, что Максим будет в составе на матчи квалификации.

Напомним, что 24 ноября команда Евгения Мурзина сыграет на выезде против Швеции, а 26-го в киевском «Дворце Спорта» Украина сыграет против Турции. Это будут стартовые матчи "сине-желтых" в рамках квалификации ЧМ-2019.