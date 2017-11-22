Форвард сборной Украины по баскетболу Пустозвонов усилит команду перед стартом отбора на ЧМ-2019
15:48, 22 ноября 2017Баскетбол
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Американский клуб "Кантон Чардж" отпустил украинца на игры национальной команды.
Максим Пустозвонов / fiba.com
Форвард фарм-клуба «Кливленда» «Кантон Чардж» Максим Пустозвонов присоединится к сборной Украины 22 ноября.
Об этом сообщает Xsport.
Команда украинца, которая выступает в американской D-Лиге, отпустила форварда в национальную команду на матчи отбора к чемпионату мира-2019.
Уже в обед, 22 ноября он прилетит в Киев и присоединится к лагерю сборной Украины. Ранее тренер команды Евгений Мурзин также сообщал, что Максим будет в составе на матчи квалификации.
Напомним, что 24 ноября команда Евгения Мурзина сыграет на выезде против Швеции, а 26-го в киевском «Дворце Спорта» Украина сыграет против Турции. Это будут стартовые матчи "сине-желтых" в рамках квалификации ЧМ-2019.
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