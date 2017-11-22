"Лейкерс" выиграл у "Чикаго" в единственном мачте дня НБА

В ночь на среду состоялся один матч Национальной баскетбольной лиги, в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Чикаго Буллс", сообщает официальный сайт лиги.

Судьба матча была решена во второй половине игры, когда "Лейкерс" буквально разгромил соперника в обоих 12-минутках - 30:19 и 31:19.

А лучшим игроком матча стал форвард "Лейкерс" Кайл Кузма, который набрал 22 очка.

НБА. Регулярный чемпионат.

21 ноября.

Лейкерс – Чикаго 103:94 (23:27, 19:29, 30:19, 31:19)

Лейкерс: Кузма (22), Колдуэлл-Поуп (21 + 9 подборов), Ингрэм (17), Болл (8 + 13 подборов), Лопес (4 + 9 подборов) – старт; Кларксон (12), Рэндл (10 + 10 подборов), Харт (5), Зубац (2), Брюэр (2).

Чикаго: Валентайн (17 + 9 подборов), Лопес (14), Маркканен (13 + 14 подборов), Данн (12 + 6 передач), Холидэй (10 + 10 подборов) – старт; Блэйкни (15), Портис (8 + 9 подборов), Грант (5), Фелисио (0).