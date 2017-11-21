"Бостон" в овертайме матча НБА обыграл "Даллас" благодаря 47 очкам Ирвинга

Накануне состоялись очередные встречи в рамках регулярного чемпионата НБА, сообщает официальный сайт лиги.

«Кливленд Кавальерс» на выезде разгромил «Детройт Пистонс» - 116:88. А «Бостон Селтикс» продлил свою победную серию в регулярном чемпионате до 16 матчей, вырвав победу у «Далласа». По ходу четвёртой четверти преимущество «Далласа» достигало 13 очков, однако «Бостон» смог перевести игру в дополнительную пятиминутку, где и дожал соперника. Самым результативным игроком в составе «Селтикс» стал Кайри Ирвинг, набравший 47 очков.

Филадельфия – Юта 107:86 (25:15, 22:21, 28:27, 32:23)

Филадельфия: Симмонс (27 + 10 подборов), Редик (20), Эмбиид (15 + 11 подборов), Ковингтон (13), Шарич (5 + 7 подборов) – старт; Джонсон (8 + 13 подборов + 4 блок-шота), Макконнелл (8), Луваву-Кабарро (6), Бэйлесс (5), Коркмаз (0), Пуллен (0).

Юта: Митчелл (17), Рубио (12 + 6 потерь), Фэйворс (9 + 7 подборов), Инглс (8), Жеребко (3) – старт; Худ (13), Юдо (10), Сефолоша (7), О'Нил (5), Беркс (2), Нето (0).

Орландо – Индиана 97:105 (31:34, 24:16, 17:28, 25:27)

Орландо: Вучевич (25 + 13 подборов), Фурнье (16), Гордон (13 + 12 подборов), Росс (7), Пэйтон (3 + 7 передач) – старт; Симмонс (10), Огастин (10 + 5 потерь), Спейтс (8), Бийомбо (5), Аффлало (0).

Индиана: Оладипо (29 + 9 подборов + 7 перехватов), Богданович (26 + 7 подборов), Т. Янг (17), Тернер (8), Коллисон (6 + 6 подборов + 8 передач) – старт; Сабонис (10), Джозеф (6), Стивенсон (3 + 10 подборов + 6 передач).

Детройт – Кливленд 88:116 (23:36, 23:37, 16:28, 26:15)

Детройт: Харрис (11), Джексон (10 + 6 передач), Джонсон (10), Брэдли (9), Драммонд (8 + 8 подборов + 6 потерь) – старт; Гэллоуэй (8), Толливер (6), Морлэнд (6 + 7 подборов), Элленсон (6), Буллок (6), Кеннард (5), Смит (3).

Кливленд: Лав (19 + 11 подборов), Краудер (18), Джеймс (18 + 8 передач), Кальдерон (14), Смит (3) – старт; Грин (11), Фрай (10), Уэйд (8), Корвер (8), Осман (7), Холланд (0).

Шарлотт – Миннесота 118:102 (26:24, 29:28, 29:28, 34:22)

Шарлотт: Ховард (25 + 20 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Батюм (17), Уокер (14), Кидд-Гилкрист (8), Уильямс (2) – старт; Камински (24), Лэмб (16), Зеллер (10), Картер-Уильямс (2), Бэйкон (0), Монк (0).

Миннесота: Таунс (18 + 12 подборов), Тиг (18), Батлер (14 + 7 подборов), Уиггинс (11), Гибсон (1 + 6 подборов) – старт; Кроуфорд (19), Дженг (7), Бьелица (7), Мухаммад (5), Джонс (2), Джордж-Хант (0), Брукс (0), Олдрич (0).

Нью-Йорк – Клипперс 107:85 (20:20, 36:24, 27:24, 24:17)

Нью-Йорк: Порзингис (25 + 7 подборов), Хардуэй (13), Кантер (12 + 16 подборов), Джек (11 + 7 передач), Ли (10) – старт; Макдермотт (16), О'Куинн (4 + 6 подборов), Сешнс (4), Бизли (4), Дотсон (3), Эрнангомес (3), Томас (2), Ниликина (0).

Клипперс: Гриффин (21), Джонсон (13), Джордан (10 + 9 подборов), Беверли (9 + 6 подборов), Риверс (2) – старт; Рид (10), Л. Уильямс (8), Деккер (6), Эванс (4), Харрелл (2), Торнвелл (0), Д. Уильямс (0), Уилсон (0).

Мемфис – Портленд 92:100 (24:23, 22:32, 25:17, 21:28)

Мемфис: Чалмерс (21 + 6 подборов + 6 передач), Газоль (19 + 12 подборов + 7 передач), Грин (11), Парсонс (6), Брукс (4) – старт; Эванс (20), Маклемор (8), Дэвис (3), Эннис (0), Мартин (0), Харрисон (0).

Портленд: Макколлум (24 + 8 подборов), Лиллард (21), Вонле (11 + 18 подборов), Нуркич (10 + 7 подборов), Харклесс (4) – старт; Напьер (16), Ленард (8), Коннотон (3), Дэвис (3), Тернер (0 + 6 подборов).

Новый Орлеан – Оклахома-Сити 114:107 (24:33, 33:32, 30:21, 27:21)

Новый Орлеан: Дэвис (36 + 15 подборов + 7 потерь), Казинс (18 + 9 подборов), Холидэй (18), Мур (12), Рондо (4 + 8 передач) – старт; Миллер (11 + 7 подборов), Нельсон (9), Аллен (6 + 6 подборов), Каннингем (0).

Оклахома-Сити: Джордж (26 + 5 перехватов), Уэстбрук (22 + 16 подборов + 12 передач), Энтони (19 + 9 подборов), Адамс (15), Роберсон (2) – старт; Грант (10), Абринес (7), Фелтон (6), Паттерсон (0), Джонсон (0), Хьюстис (0).

Милуоки – Вашингтон 88:99 (19:27, 27:20, 20:26, 22:26)

Милуоки: Адетокумбо (23 + 8 подборов), Миддлтон (15 + 6 подборов), Бледсоу (14 + 6 перехватов), Хенсон (10 + 10 подборов), Снелл (10) – старт; Пэйтон (8), Лиггинс (6), Макер (2), Брогдон (0).

Вашингтон: Бил (23), Уолл (15 + 6 передач), Портер (12 + 11 подборов), Моррис (11 + 7 подборов), Гортат (10 + 15 подборов) – старт; Убре (18), Микс (6), Фрэйзер (2), Маинми (2).

Сан-Антонио – Атланта 96:85 (24:22, 22:16, 24:27, 26:20)

Сан-Антонио: Олдридж (22 + 11 подборов), Грин (14 + 8 подборов), Андерсон (13 + 6 подборов + 10 передач), Миллс (8 + 8 подборов + 7 передач), Газоль (6 + 7 подборов) – старт; Джинобили (16), Форбс (9), Гэй (4), Ловернь (2), Мюррей (2), Бертанс (0), Пол (0).

Атланта: Принс (18 + 8 подборов), Шредер (14 + 9 передач), Дедмон (11 + 9 подборов), Бэйзмор (5), Бэббит (0) – старт; Коллинз (21 + 9 подборов), Белинелли (11), Ильясова (5), Дилэйни (0), Бембри (0), Каваню (0).

Даллас – Бостон 102:110 OT (22:34, 27:19, 28:16, 19:27, 6:14)

Даллас: Барнс (31 + 6 подборов), Мэттьюз (18 + 6 подборов + 4 перехвата), Новицки (14 + 12 подборов), Смит (8), Клебер (0) – старт; Бареа (16), Феррел (6), Пауэлл (6), Межри (3), Харрис (0).

Бостон: Ирвинг (47 + 6 передач), Браун (22 + 9 подборов), Тейтум (15 + 9 подборов), Моррис (8 + 9 подборов), Хорфорд (3 + 8 подборов + 7 передач), Смарт (12 + 8 передач), Розир (3), Бэйнс (0), Тайс (0), Оджелей (0), Надер (0), Ларкин (0).

Сакраменто – Денвер 98:114 (22:22, 25:25, 23:34, 28:33)

Сакраменто: Хилл (16), Рэндолф (12 + 6 подборов), Фокс (12), Лабиссьер (5), Темпл (3) – старт; Куфос (16), Мэйсон (11 + 6 передач), Богданович (10), Джексон (7), Ричардсон (4), Коули-Стайн (2).

Денвер: Бартон (25 + 6 подборов), Харрис (20), Мюррей (18), Йокич (16 + 14 подборов), Фарид (6 + 7 подборов) – старт; Эрнангомес (11), Лайлс (8 + 6 подборов), Пламли (5 + 7 подборов), Мудиай (3), Бизли (2), Лайдон (0).