"Финикс" украинца Леня обыграл "Чикаго", "Лейкерс" одержал победу над "Денвером" в НБА

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные игры, сообщает официальный сайт соревнований.

"Финикс", за который выступает украинский баскетболист Алексей Лень, обыграл на своей площадке "Чикаго". В активе украинца - 10 очков, 8 подборов и 2 передачи.

"Лос-Анджелес Лейкерс" одержал уверенную победу над "Денвером" - 127:109. Самым результативным у победителей стал Джулиус Рэндл, набравший 24 очка. «Детройту» удалось прервать победную серию «Миннесоты», выиграв в гостях с перевесом в 3 очка.

Торонто – Вашингтон 100:91 (28:28, 32:27, 19:21, 21:15)

Торонто: ДеРозан (33 + 8 подборов + 6 передач), Лаури (10 + 6 передач), Ибака (9 + 8 подборов), Ануноби (5), Валанчюнас (4 + 7 подборов) – старт; Майлз (12), ВанВлит (10), Ногейра (8), Пелтль (5), Сиакам (4 + 9 подборов), Браун (0).

Вашингтон: Бил (27 + 5 потерь), Портер (15 + 6 подборов), Гортат (12 + 12 подборов + 7 передач), Фрэйзер (6 + 8 подборов + 8 передач), Моррис (3) – старт; Убре (10), Скотт (9), Микс (5), Саторански (4), Маинми (0).

Майами – Индиана 95:120 (27:29, 28:29, 13:32, 27:30)

Майами: Ричардсон (15), Уайтсайд (15 + 7 подборов), Драгич (8), Уинслоу (6), Уэйтерс (0) – старт; Эллингтон (21), Д. Джонсон (4 + 6 подборов), Т. Джонсон (4 + 6 подборов), Олиник (4), Адебайо (4), Мики (4), Уолтон (2), Хаслем (2).

Индиана: Богданович (26), Тернер (25 + 7 подборов + 4 блок-шота), Оладипо (15), Коллисон (12 + 10 передач), Т. Янг (12 + 6 подборов) – старт; Джозеф (11), Сабонис (8 + 10 подборов), Лиф (7), Стивенсон (2), Уилкинс (2), Д. Янг (0), Пойтресс (0), Джефферсон (0).

Бруклин – Голден Стэйт 111:118 (20:32, 22:32, 42:34, 27:20)

Бруклин: Крэбб (25 + 7 подборов), Динуидди (21 + 8 передач), Холлис-Джефферсон (16 + 12 подборов + 5 передач), Кэролл (15 + 11 подборов), Букер (0) – старт; ЛеВерт (13), Аллен (6), Харрис (6), Эйси (5 + 6 подборов), Зеллер (2), Килпатрик (2).

Голден Стэйт: Карри (39 + 11 подборов + 7 передач + 7 потерь), Томпсон (23 + 11 подборов), Каспи (12 + 8 подборов), Грин (5 + 7 подборов + 8 передач), Пачулия (3) – старт; Игудала (12), Янг (8), Ливингстон (6), Уэст (4), Луни (4), Макги (2), Маккоу (0), Белл (0).

Миннесота – Детройт 97:100 (24:22, 29:27, 27:22, 17:29)

Миннесота: Батлер (26 + 10 подборов + 5 потерь), Уиггинс (24 + 3 блок-шота), Таунс (16 + 9 подборов), Гибсон (10 + 6 подборов), Тиг (3 + 9 передач + 5 потерь) – старт; Бьелица (7), Кроуфорд (6), Мухаммад (4), Дженг (1), Джонс (0).

Детройт: Драммонд (20 + 16 подборов + 6 потерь), Брэдли (18), Харрис (18 + 9 подборов), Джексон (16 + 8 передач), Джонсон (10) – старт; Смит (9), Толливер (7), Кеннард (2), Морлэнд (0), Гэллоуэй (0), Буллок (0).

Финикс – Чикаго 113:105 (30:37, 31:19, 24:28, 28:21)

Финикс: Уоррен (27 + 7 подборов), Букер (15 + 6 передач), Монро (10 + 6 подборов), Крисс (8 + 6 подборов), Юлис (3) – старт; Джеймс (15), Дэниэлс (14), Лень (10 +8 подборов + 2 передачи + 1 блок-шот), Джексон (7 + 7 подборов), Бендер (4).

Чикаго: Маркканен (26 + 13 подборов), Лопес (16 + 10 подборов), Холидэй (13), Валентайн (9 + 7 подборов), Грант (2) – старт; Данн (17 + 6 подборов + 6 передач), Портис (12), Блэйкни (7), Фелисио (3), Пондекстер (0).

Лейкерс – Денвер 127:109 (32:26, 38:22, 29:36, 28:25)

Лейкерс: Лопес (21), Кузьма (17), Колдуэлл-Поуп (15), Ингрэм (13 + 6 передач), Болл (11 + 16 подборов + 11 передач) – старт; Рэндл (24 + 7 подборов + 5 передач), Кларксон (18), Брюэр (3), Харт (3), Богут (2), Зубац (0).

Денвер: Харрис (20), Чендлер (17), Мюррей (10), Йокич (6 + 6 подборов), Миллсэп (5) – старт; Бартон (12), Пламли (10 + 4 блок-шота), Мудиай (10 + 7 передач), Лайлс (10 + 8 подборов), Эрнангомес (7), Фарид (2), Джефферсон (0).