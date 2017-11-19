"Днепр" в баскетбольной Суперлиге обыграл "Химик" и вышел на первое место

Состоялся поединок украинской баскетбольной Суперлиги, в котором "Днепр" принимал южненский "Химик". Команды встречались второй раз за последние 10 дней, и вновь сильнее оказались днепряне, которые огорчили одного из главных конкурентов в борьбе за чемпионство.

"Днепр" провел игру более собранно и не дал "Химику" воспользоваться достаточно солидным преимуществом в габаритах. Лишь в начале третьей четверти хозяева позволили сопернику осуществить рывок, благодаря которому южненцы сократили отставание в счете до -3, но на большее гостей не хватило.

Самыми результативными в поединке стали Тимофеенко ("Днепр") и Колтер ("Химик"), набравшие по 17 очков.

"Днепр" — "Химик" - 78:65 (20:13, 24:18, 15:20, 19:14)

Победа над "Химиком" дала "Днепру" возможность выйти на первое место в Суперлиге по набранным очкам - теперь днепряне опережают киевский "Будивельник" на один балл. "Химик", сыгравший всего семь игр, по набранным очкам замыкает таблицу, но имеет три матча в запасе.