Украинец Боломбой дебютировал за "Милуоки" в НБА

Накануне в рамках Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.

Украинский баскетболист Джоэль Боломбой впервые сыграл за "Милуоки" в НБА. Украинский центровой вышел против "Далласа". Он провел на паркете 8 минут, набрав 2 очка. Также он не сумел реализовать 2 штрафных броска. Отметим, что матч закончился со счетом 79:111 в пользу "Далласа".

Орландо – Юта 85:125 (26:29, 22:34, 19:34, 18:28)

Орландо: Гордон (18 + 9 подборов), Росс (12), Фурнье (11), Вучевич (8), Пэйтон (7) – старт; Спейтс (11), Симмонс (8), Хезонья (4), Аффлало (3 + 7 подборов), Бийомбо (3 + 7 подборов), Огастин (0), Мак (0).

Юта: Фэйворс (25 + 11 подборов), Жеребко (15 + 6 подборов), Митчелл (12 + 6 подборов), Рубио (9 + 6 подборов), Инглс (6 + 6 передач) – старт; Худ (31), Нето (9 + 7 передач), Сефолоша (8), Беркс (6), Юдо (4), О'Нил (0), Брэдли (0), Уолтерс (0).

Шарлотт – Клипперс 102:87 (25:24, 30:22, 18:25, 29:16)

Шарлотт: Уокер (26 + 6 передач), Ховард (16 + 16 подборов), Батюм (12 + 7 передач), Уильямс (10), Кидд-Гилкрист (7) – старт; Лэмб (17), Зеллер (5 + 6 подборов), Картер-Уильямс (5), Камински (2), Бэйкон (2).

Клипперс: Гриффин (19 + 8 подборов), Джордан (10 + 14 подборов), Джонсон (9), Риверс (9), Торнвелл (5) – старт; Уильямс (25), Деккер (5), Эванс (3), Уильямс (2), Рид (0), Харрел (0).

Атланта – Бостон + 99:110 (35:20, 15:24, 27:36, 22:30)

Атланта: Шредер (23 + 9 передач), Бэйзмор (19), Принс (14), Бэббит (11), Дедмон (6 + 8 подборов) – старт; Коллинз (18 + 7 подборов), Белинелли (4), Дилэйни (4), Кавано (0), Бембри (0).

Бостон: Ирвинг (30), Браун (27), Морис (14), Тейтум (14 + 7 подборов), Хорфорд (7 + 6 подборов + 6 передач) – старт; Смарт (10), Розир (6), Бэйнс (2), Ларкин (0), Тайс (0), Оджелей (0).

Филадельфия – Голден Стэйт 116:124 (47:28, 27:24, 15:47, 27:25)

Филадельфия: Симмонс (23 + 8 подборов + 12 передач), Эмбиид (21 + 8 подборов + 5 потерь), Редик (20), Ковингтон (20 + 6 подборов), Шарич (13 +10 подборов) – старт; Луваву-Кабарро (11), Холмс (6), Макконнелл (2).

Голден Стэйт: Карри (35 + 5 подборов + 5 передач), Дюрант (27 + 5 подборов), Томпсон (17), Пачулия (10), Грин (8 + 7 подборов + 8 передач) – старт; Уэст (14 + 7 подборов), Ливингстон (4), Янг (3), Каспи (2), Луни (2), Игудала (2), Макги (0), Маккоу (0).

Мемфис – Хьюстон 83:105 (25:33, 25:26, 17:23, 16:23)

Мемфис: Парсонс (17), Грин (15 + 6 подборов), М.Газоль (15 + 9 подборов), Брукс (7), Чалмерс (6 + 8 передач) – старт; Эварс (7 + 7 подборов), Маклемор (5), Эннис (4), Харрисон (3), Дэвис (3), Райт (1), Мартин (0).

Хьюстон: Харден (29 + 5 подборов + 7 передач), Капела (17 + 13 подборов + 3 блок-шота), Пол (17 + 6 передач), Андерсон (13), Ариза (8) – старт; Гордон (12), Такер (7 + 7 подборов), Нене (2), Мба а Муте (0), Блэк (0), Браун (0), Чжоу (0).

Даллас – Милуоки 111:79 (33:24, 23:20, 26:17, 29:18)

Даллас: Мэттьюз (22 + 8 передач), Барнс (18 + 7 подборов), Новицки (7 + 7 подборов), Клебер (5), Смит (5) – старт; Барез (20 + 7 передач), Феррел (16), Пауэлл (8 + 13 подборов), Харрис (6), Межри (2), Ноэл (2), Уити (0), Кливленд (0).

Милуоки: Адетокумбо (24 + 17 подборов), Миддлтон (23), Снелл (8), Бледсоу (6), Хенсон (5) – старт; Брогдон (4), Лиггинс (3), Боломбой (2 + 1 подбор + 1 потеря), Терри (2), Пэйтон (0), Уилсон (0), Вон (0).

Портленд – Сакраменто 102:90 (21:20, 32:21, 27:22, 22:27)

Портленд: Маккаллум (25), Лиллард (22 + 6 передач), Нуркич (14 + 7 подборов), Вонле (6 + 6 подборов), Харклесс (0) – старт; Напьер (11), Ленард (11 + 7 подборов), Тернер (6), Коннотон (5), Дэвис (2 + 8 подборов), Лэйман (0), Коллинз (0), Свэниган (0).

Сакраменто: Рэндолф (17), Хилл (12), Фокс (11), Лабиссьер (0), Темпл (0) – старт; Коули-Стайн (18 + 9 подборов), Мэйсон (13), Богданович (12), Куфос (4 + 7 подборов), Кули (2), Ричардсон (1).