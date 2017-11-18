Тренерский штаб сборной Украины по баскетболу огласил состав на матчи со Швецией и Турцией
Сборная Украины начинает отборочный турнир на ЧМ-2019
Тренерский штаб национальной сборной Украины по баскетболу огласил список игроков на первые матчи отборочного цикла ЧМ-2019, сообщает Федерация баскетбола Украины.
Список из 14 игроков, которые на следующей неделе начнут подготовку к квалификационным матчам на Чемпионат Мира в значительной степени совпадает с составом сборной на Евробаскете 2017:
1. Вячеслав Бобров "Пьено Жвайгздес" (Литва), первые тренеры - Бордейчук Сергей, Ивлева Александра
2. Сергей Гладырь "АС Монако" (Франция), первый тренер - Александр Шнейдер;
3. Игорь Зайцев "Роса Радом" (Польша) - первый тренер - Людмила Коваль;
4. Александр Кольченко "Черкасские Обезьяны", первые тренеры - Александр Яковенко; М'якиніна Светлана;
5. Владимир Конев "Черкасские Обезьяны", первый тренер - Сергей Маренич
6. Максим Корниенко "Ювентус" (Литва) первые тренеры - Марина Гарбуз/Виктор Гарбуз
7. Вячеслав Кравцов "Эскишехир" (Турция), первый тренер - Сергей Комаров
8. Александр Липовый "Промитеас"(Греция), первый тренер - Людмила Покровенко
9. Денис Лукашов "Витаутас" (Литва), первый тренер - Ирина Наседкина
10. Александр Мишула "Днепр", первые тренеры - Михаил Промысловский, Арина Гребнева
11. Руслан Отверченко "Будивельник", первый тренер - Алексей Диберт
12. Вячеслав Петров "Химик", первый тренер - Владислав Янаки;
13. Артем Пустовой "Обрадойро" (Испания), тренер - Валерий Зарецкий
14. Александр Рябчук "Химик", первый тренер - Алексей Диберт
Более ощутимые изменения претерпел тренерский штаб, теперь кроме Александра Лохманчука (который был и в предыдущем составе) Евгению Мурзину будут помогать Александр Ворона, Максим Михельсон и Вадим Пудзырей.
Первая тренировка сборной запланирована на вечер понедельника 20. ноября. Местом подготовки к важным матчам выбран киевский Дворец Спорта. Также на следующей неделе будет происходить ряд медиа-мероприятий, в том числе и открытая для представителей СМИ тренировка сборной. В четверг 23 ноября сборная улетит в Стокгольм на матч против сборной Швеции (24 ноября, пятница), а 26 ноября будет принимать в киевском Дворце Спорта сборную Турции.