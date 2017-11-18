Украинец Лэнь сделал дабл-дабл и помог "Финиксу" победить "Лейкерс" в матче НБА

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 11 матчей, в одном из которых "Финикс Санс" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс", а на счету украинского легионера "солнечных" Алексея Лэня дабл-дабл, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 122:113.

На счету Лэня 17 очков, 18 подборов, 2 передачи, 2 блок-шота и 1 потеря.

НБА. Регулярный чемпионат.

17 ноября.

Вашингтон – Майами 88:91 (17:26, 12:24, 28:16, 31:25)

Вашингтон: Бил (26 + 10 подборов), Гортат (11 + 13 подборов), Портер (12), Уолл (8 + 8 передач), Моррис (7) – старт; Микс (9), Смит (5), Скотт (4), Убре (4), Маинми (2), Фрэйзер (0).

Майами: Уайтсайд (22 + 16 подборов), Уэйтерс (13), Уинслоу (10 + 7 подборов), Драгич (6 + 7 передач), Ричардсон (3) – старт; Д. Джонсон (20), Т. Джонсон (7), Олимпик (5), Эллингтон (4), Адебайо (1).

Индиана – Детройт 107:100 (23:32, 24:26, 24:23, 36:19)

Индиана: Оладипо (21 + 15 подборов), Т. Янг (18), Коллисон (16 + 6 передач), Богданович (15), Тернер (7) – старт; Стивенсон (13 + 8 подборов), Сабонис (12 + 10 подборов), Джозеф (5 + 6 подборов), Лиф (0).

Детройт: Брэдли (16 + 6 подборов), Джексон (16 + 7 передач), Харрис (15), Драммонд (11 + 15 подборов + 5 передач + 3 блок-шота), Джонсон (3) – старт; Смит (15), Кеннард (13), Толливер (6), Гэллоуэй (5), Морлэнд (0).

Бруклин – Юта 118:107 (39:25, 26:24, 24:31, 29:27)

Бруклин: Динуидди (25 + 8 передач), Крэбб (18), Кэролл (17), Букер (14), Холлис-Джефферсон (7) – старт; ЛеВерт (10), Харрис (8), Зеллер (7), Эйси (7), Уайтхэд (5), Килпатрик (0).

Юта: Худ (17), Митчелл (15 + 7 подборов + 8 передач), Фэйворс (15 + 7 подборов), Инглс (15), Жеребко (7) – старт; Нето (22), Беркс (10 + 6 подборов), О'Нилл (4 + 7 подборов), Брэдли (2), Юдо (0), Уолтерс (0).

Кливленд – Клипперс 118:113 OT (24:27, 32:29, 22:25, 27:24, 13:8)

Кливленд: Джеймс (39 + 14 подборов + 6 передач + 6 потерь), Лав (25 + 8 подборов), Краудер (9), Смит (5), Шамперт (0) – старт; Уэйд (23 + 11 подборов), Корвер (9), Грин (8), Кальдерон (0), Фрай (0), Осман (0).

Клипперс: Гриффин (23 + 12 подборов + 5 передач), Джордан (20 + 22 подбора + 4 блок-шота), Риверс (16 + 6 передач), Джонсон (15 + 7 подборов + 3 блок-шота), Торнвелл (13) – старт; Уильямс (13 + 7 передач), Харрелл (8), Эванс (3), Деккер (2).

Торонто – Нью-Йорк 107:84 (30:18, 24:18, 24:28, 29:20)

Торонто: Лаури (22 + 8 подборов + 10 передач), ДеРозан (22 + 6 подборов + 7 передач), Сиакам (13 + 3 блок-шота), Ануноби (11) Валанчунас (4) – старт; Майлз (14), Пелтль (8), ВанВлит (7), Ногейра (6), Браун (0), Маккинни (0).

Нью-Йорк: Порзингис (13 + 4 блок-шота), Хардуэй (13), Кантер (12 + 6 подборов), Джек (8 + 7 передач), Ли (3 + 6 подборов) - старт; Бизли (10 + 6 подборов), Макдермотт (7), Ниликина (7), Томас (5), Сешнс (4), О'Куинн (2 + 6 подборов), Эрнангомес (0), Дотсон (0).

Чикаго – Шарлотт 123:120 (26:27, 34:33, 23:32, 40:28)

Чикаго: Холидэй (27), Валентайн (18 + 6 передач), Маркканен (16 + 7 подборов), Грант (10), Лопес (6) – старт; Данн (22 + 7 передач), Портис (10), Фелисио (9), Блэйкни (5), Пондекстер (0), Фелдер (0), Ципзер (0).

Шарлотт: Уокер (47 + 6 подборов + 5 передач), Уильямс (13), Ховард (9), Батюм (9), Кидд-Гилкрист (9) – старт; Камински (11), Лэмб (10 + 7 подборов), Бэйкон (4), Зеллер (3), Монк (3).

Сан-Антонио – Оклахома-Сити 104:101 (15:32, 33:23, 30:23, 26:23)

Сан-Анттонио: Олдридж (26 + 9 подборов), Грин (17 + 6 подборов), П.Газоль (14 + 8 подборов), Андерсон (10 + 6 передач), Миллс (8) – старт; Гэй (9), Бертанс (9), Джинобили (8 + 6 потерь), Форбс (2), Ловернь (1), Мюррей (0), Пол (0).

Оклахома-Сити: Энтони (20 + 6 подборов), Джордж (18 + 7 подборов + 6 передач), Адамс (16 + 8 подборов), Уэстбрук (15 + 9 подборов + 9 передач), Роберсон (2) – старт; Абринес (9), Грант (8), Фелтон (7), Паттерсон (6), Джонсон (0), Хьюстис (0).

Даллас – Миннесота 87:111 (29:24, 26:19, 17:31, 15:37)

Даллас: Барнс (18 + 6 подборов), Новицки (15 + 7 подборов), Смит (8), Мэттьюз (8), Клебер (0) – старт; Феррел (10), Харрис (9), Бареа (7), Межри (6 + 6 подборов), Пауэлл (2), Кливленд (2), Ноэл (2).

Миннесота: Батлер (21 + 8 подборов), Уиггинс (19), Тиг (15 + 10 передач), Таунс (15 + 11 подборов), Гибсон (10 + 11 подборов) – старт; Кроуфорд (12), Бьелица (7), Дженг (4), Брукс (3), Джордж-Хант (2), Джонс (2), Мухаммад (1).

Сакраменто – Портленд 86:82 (19:20, 23:21, 18:19, 26:22)

Сакраменто: Темпл (14), Хилл (14), Фокс (9), Лабиссьер (3), Рэндолф (0) – старт; Коули-Стайн (22 + 10 подборов), Куфос (10 + 7 подборов), Хилд (8), Мэйсон (4), Богданович (2).

Портленд: Лиллард (29), Макколлум (19), Харклесс (6), Нуркич (4 + 7 подборов), Свэниган (2) – старт; Вонле (7 + 6 подборов), Дэвис (6 + 8 подборов), Напьер (5), Коннотон (3), Тернер (1), Лэйман (0), Ленард (0).

Лейкерс – Финикс 113:122 (28:29, 25:36, 29:24, 31:33)

Лейкерс: Кузьма (30 + 10 подборов), Лопес (19 + 10 подборов), Ингрэм (17 + 8 подборов), Колдуэлл-Поул (13), Болл (6 + 6 подборов + 6 передач) – старт; Рэндл (13), Брюэр (9), Кларксон (4), Эннис (2), Блу (0), Богут (0).

Финикс: Букер (33), Юлис (15 + 7 передач), Уоррен (13 + 7 подборов), Монро (6), Крисс (2) – старт; Лень (17 + 18 подборов + 2 2 передачи + 2 блок-шота + 1 потеря), Бендер (10), Дэниэлс (10), Джеймс (9 + 8 передач), Джексон (7).

Денвер – Новый Орлеан 146:114 (37:19, 27:37, 42:24, 40:34)

Денвер: Мюррей (31), Харрис (22), Миллсэп (20 + 6 подборов + 7 передач), Чендлер (15 + 11 подборов), Йокич (13 + 11 подборов + 6 передач) – старт; Мудиай (19 + 6 передач), Бизли (7), Фарид (6), Пламли (6 + 6 подборов), Бартон (4), Эрнангомес (3), Лайлс (0).

Новый Орлеан: Дэвис (17), Казинс (14 + 6 подборов), Холидэй (13 + 6 передач), Рондо (13 + 6 передач), Каннингем (7) – старт; Мур (16), Нельсон (10 + 9 передач + 5 потерь), Диалло (9), Миллер (6), Кларк (6), Джонс (3).