Умер знаменитый украинский баскетболист Александр Сальников

Сегодня на 69-м году умер известный украинский и советский баскетболист Александр Сальников, сообщает официальный сайт баскетбольного клуба "Днепр".

"Сальников запомнился как один из сильнейших снайперов своего поколения. Ему принадлежит рекорд чемпионатов СССР по количеству очков, набранных в одном матче – 66", - говорится в сообщении.

За свою карьеру Александр Сальников дважды становился бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионом и серебряным призером чемпионата мира, чемпионом и обладателем серебряных медалей чемпионата Европы, трехкратным обладателем Межконтинентального кубка, серебряным и бронзовым призером чемпионата СССР.

В украинских клубах игрок выступал за киевские СКА и "Строитель".