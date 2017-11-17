Умер знаменитый украинский баскетболист Александр Сальников
16:40, 17 ноября 2017Баскетбол
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В составе сборной СССР игрок выигрывал чемпионаты мира и Европы, а также бронзовые медали Игр Монреаль-1976 и Москва-1980.
Последние годы жизни Сальников провел в Днепре / dnipro.ua
Сегодня на 69-м году умер известный украинский и советский баскетболист Александр Сальников, сообщает официальный сайт баскетбольного клуба "Днепр".
"Сальников запомнился как один из сильнейших снайперов своего поколения. Ему принадлежит рекорд чемпионатов СССР по количеству очков, набранных в одном матче – 66", - говорится в сообщении.
За свою карьеру Александр Сальников дважды становился бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионом и серебряным призером чемпионата мира, чемпионом и обладателем серебряных медалей чемпионата Европы, трехкратным обладателем Межконтинентального кубка, серебряным и бронзовым призером чемпионата СССР.
В украинских клубах игрок выступал за киевские СКА и "Строитель".
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