"Финикс Санс" украинца Лэня проиграл лидеру Западной конференции НБА "Хьюстону"

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись два матча, в центральном из которых лидер Востока "Ботсон Селтикс" обыграл первую команду Запад "Голден Стэйт Уорриорз", сообщает официальный сайт лиги.

Этим поражением "Уорриорз" воспользовался "Хьюстон Рокетс", который разгромил "Финикс Санс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе и вышел на 1-е место в Западной конференции.

Алексей Лэнь в матче "Финикса" с "Хьюстоном" набрал 9 очков.

НБА. Регулярный чемпионат.

17 ноября.

Бостон – Голден Стэйт 92:88 (18:28, 24:19, 26:21, 24:20)

Бостон: Браун (22), Хорфорд (18), Ирвинг (16), Тейтум (12), Моррис (12) – старт; Розир (5), Бэйнс (5), Оджелей (2), Смарт (1), Аллен, Берд, Ларкин, Хэйворд, Тайс, Надер, Ябуселе.

Голден Стэйт: Дюрант (24), Томпсон (13), Грин (11), Карри (9), Пачулия (6) – старт; Игуодала (8), Янг (7), Уэст (6), Ливингстон (2), Касспи (2), Макги, Буше, Джонс, Кук, Луни, Маккоу, Белл.

Финикс – Хьюстон 116:142 (23:45, 42:45, 26:30, 25:22)

Финикс: Монро (20), Букер (18), Уоррен (14), Юлис (8), Крисс (5) – старт; Дэниелс (23), Джексон (16), Лень (9), Джеймс (3), Бендер, Питерс, Уильямс, Чендлер, Джонс, Найт, Дадли.

Хьюстон: Харден (48), Андерсон (24), Капела (12), Ариза (11), Пол (11) – старт; Гордон (13), Илариу (10), Такер (8), Браун (3), Блэк (2), Онуаку, Ци, Джексон, Т. Уильямс, Уэбер, Мба-а-Муте.