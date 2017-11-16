"Миннесота" обыграла "Сан-Антонио" в центральном матче дня Западной конференции НБА

Игра завершилась со счетом 98:86.

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся матч третьей и четвертой команд Западной конференции, в котором "Миннесота" обыграла "Сан-Антонио", сообщает официальный сайт лиги. Игра завершилась со счетом 98:86. НБА. Регулярный чемпионат. 16 ноября. Нью-Йорк – Юта 106:101 (27:30, 23:30, 27:22, 29:19) Нью-Йорк: Хардуэй (26 + 6 подборов + 6 передач), Порзингис (22 + 8 подборов), Ли (19 + 7 подборов), Кантер (13), Джек (7) – старт; Ниликина (7), Макдермот (5 + 7 подборов), О'Куинн (4 + 6 подборов), Томас (3). Юта: Митчелл (19), Рубио (13), Инглс (13), Жеребко (9), Фэйворс (6 + 10 подборов + 3 блок-шота) – старт; Худ (30), Беркс (6 + 6 подборов), Сефолоша (5), Юдо (0 + 3 блок-шота). Майами – Вашингтон 93:102 (19:30, 30:31, 25:10, 19:31) Майами: Драгич (21), Уэйтерс (19 + 5 потерь), Уайтсайд (14 + 21 подборов), Уинслоу (7), Ричардсон (4) – старт; Т. Джонсон (15), Д. Джонсон (5), Олиник (5), Эллингтон (3). Вашингтон: Уолл (27 + 6 передач), Бил (26 + 7 подборов), Моррис (15), Портер (12 + 13 подборов), Гортат (2) – старт; Убре (7), Микс (6), Фрэйзер (5), Маинми (2). Атланта – Сакраменто 126:80 (24:16, 40:19, 28:26, 34:19) Атланта: Шредер (21 + 8 передач + 5 потерь), Дедмон (20 + 14 подборов + 5 передач), Принс (14 + 8 передач + 5 потерь), Бэббит (13), Бэйзмор (8) – старт; Коллинз (14 + 8 подборов), Тэйлор (12), Дилэйни (10), Белинелли (10), Каванс (3), Ильясова (1 + 8 подборов). Сакраменто: Рэндолф (16), Хилл (12), Богданович (7), Коули-Стайн (6), Темпл (3) – старт; Джексон (8), Куфос (7), Хилд (6), Лабиссьер (6), Папаяннис (4), Фокс (2), Мэйсон (2), Ричардсон (1). Оклахома-Сити – Чикаго 92:79 (27:7, 31:27, 19:22, 15:23) Оклахома-Сити: Уэстбрук (21 + 7 передач), Энтони (18 + 11 подборов), Джордж (13 + 5 потерь), Джонсон (5), Робертсон (4 + 6 подборов) – старт; Грант (15 + 11 подборов), Паттерсон (5), Фелтон (5), Абринес (4), Хьюстис (2), Хэмилтон (0), Фергюсон (0). Чикаго: Маркканен (16 + 6 подборов), Грант (6), Лопес (6), Пондекстер (4), Данн (3 + 6 подборов) – старт; Блэйкни (16), Валентайн (13), Фелисио (8), Портис (5 + 9 подборов), Ципзер (2). Шарлотт – Кливленд 107:115 (30:36, 37:25, 17:27, 23:27) Шарлотт: Кидд-Гилкрист (22 + 6 подборов), Уокер (20 + 7 передач), Батюм (16 + 6 передач), Уильямс (9), Ховард (8) – старт; Лэмб (13), Зеллер (7), Камински (7 + 6 подборов), Монс (5), Бэйкон (0). Кливленд: Джеймс (31 + 6 подборов + 8 передач), Лав (22 + 10 подборов), Смит (10), Шамперт (7), Краудер (5) – старт; Грин (13 + 7 подборов), Корвер (11), Фрай (9 + 8 подборов), Уэйд (7 + 7 подборов). Новый Орлеан – Торонто 116:125 (34:29, 29:35, 23:34, 30:27) Новый Орлеан: Казинс (25 + 9 подборов + 6 потерь), Дэвис (19), Холидэй (18), Каннингем (10), Рондо ( 4 + 8 передач) – старт; Миллер (13), Мур (10), Диалло (8), Нельсон (7 + 7 передач), Джонс (2), Кук (0). Торонто: ДеРозан (25 + 9 подборов + 6 передач), Лаури (22 + 11 подборов + 9 передач + 5 потерь), Валанчюнас (21 + 6 подборов + 5 потерь), Ибака (12), Ануноби (5) – старт; Майлз (17), Сиакам (10), ВанВлит (10), Пелтль (3), Райт (0), Ногейра (0), Мккинни (0). Мемфис – Индиана 113:116 (25:34, 28:33, 31:30, 29:19) Мемфис: М.Газоль (35 + 13 подборов + 5 передач + 5 блок-шотов), Брукс (11), Челмерс (8 + 6 передач), Грин (8), Эннис (2) – старт; Эванс (18 + 6 подборов + 9 передач), Парсонс (13), Маклемор (10), Райт (6), Селден (2). Индиана: Коллисон (30 + 8 передач), Оладипо (21 + 6 подборов), Богданович (16), Тернер (10), Т.Янг (5 + 6 подборов) – старт; Сабонис (13 + 6 подборов), Джозеф (10), Стивенсон (8 + 7 подборов), Лиф (3). Милуоки – Детройт 99:95 (26:23, 15:18, 34:21, 24:33) Милуоки: Миддлтон (27 + 6 подборов + 8 передач), Адетокумбо (21 + 6 подборов + 4 блок-шота), Бледсоу (14 + 6 подборов + 8 передач), Снелл (13), Хенсон (10 + 10 подборов) – старт; Брогдон (12 + 6 подборов + 4 блок-шота), Макер (2), Лиггинс (0), Уилсон (0). Детройт: Брэдли (28 + 5 потерь), Драммонд (13 + 17 подборов), Харрис (13), Джексон (6), Джонсон (2) – старт; Кеннард (11), Толливер (9), Гэллоуэй (9), Смит (4), Морлэнд (0 + 9 подборов). Миннесота – Сан-Антонио 98:86 (18:24, 39:19, 18:22, 23:21) Миннесота: Таунс (26 + 16 подборов), Тиг (16 + 6 передач), Уиггинс (11), Гибсон (10 + 8 подборов), Батлер (6) – старт; Бьелица (11), Мухаммад (9), Кроуфорд (5), Джонс (4). Сан-Антонио: Олдридж (15 + 10 подборов), П.Газоль (13 + 8 подборов), Миллс (13), Грин (11), Андерсон (8) – старт; Форбс (8), Гэй (7), Ловернь (7), Джинобили (2), Пол (0), Бертанс (0). Портленд – Орландо – 99:94 (24:33, 27:14, 24:24, 24:23) Портленд: Лиллард (26 + 11 подборов + 7 передач), Макколлум (24), Нуркич (11 + 8 подборов), Харклесс (6), Свэниган (0) – старт; Напьер (19), Тернер (5), Вонле (4 + 7 подборов), Дэвис (2), Коннотон (2). Орландо: Фурнье (22), Пэйтон (14), Гордон (12), Вучевич (11 + 10 подборов), Росс (5) – старт; Симмонс (16), Спейтс (10), Мак (4). Лейкерс – Филадельфия – 109:115 (26:29, 28:29, 30:25, 25:32) Лейкерс: Ингрэм (26 + 11 подборов), Кузьма (24 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (12 + 7 подборов), Лопес (8), Болл (2) – старт; Кларксон (20 + 6 подборов), Рэндл (8 + 8 подборов), Богут (6 + 10 подборов), Брюэр (3). Филадельфия: Эмбиид (46 + 15 подборов + 7 передач + 7 блок-шотов), Симмонс (18 + 9 подборов + 10 передач + 5 перехватов), Ковингтон (15 + 6 подборов), Редик (11 + 8 подборов), Шарич (7 + 6 подборов) – старт; Луваву-Кабарро (9), Макконнелл (7 + 5 потерь), Андерсон (5), Холмс (0), Джонсон (0).

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