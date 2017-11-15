Женская сборная Украины разгромила Болгарию в матче отбора Евробаскета-2019
Игра завершилась со счетом 94:44.
В киевском Дворце спорта завершился матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2019 по баскетболу среди женских команд, в котором сборная Украины разгромила команду Болгарии, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился со счетом 94:44.
Украинки, который еще до игры считались явными фаворитами матча, в процессе поединка лишь подтвердили свое лидерство.
Наши баскетболистки имели преимущество на протяжении всего матча, выиграв каждую из четвертей - 23:16, 29:9, 23:6 и 19:13.
Самым результативным игроком нашей команды в этом матче стала Алина Ягупова, на счету которой 41 очко.
Таким образом, сборная Украины одержала вторую победу в двух матчах стартовавшего отбора Евробаскета-2019 и стала единоличным лидером турнирной таблицы на данный момент.
Позже вечером сегодня свой матч проведут две другие команды квартета F - сборные Испании и Нидерландов.