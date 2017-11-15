"Хьюстон" уступил "Торонто", "Сан-Антонио" обыграл "Даллас" в НБА

В регулярном чемпионате НБА состоялись очередные матчи, сообщает официальный сайт турнира. "Даллас" не справился дома в игре против "Сан-Антонио" - поражение 91:97. В других матчах хозяева также потерпели неудачи - "Бруклин" уступил "Бостону", а "Хьюстон" капитулировал перед "Торонто".

Бруклин – Бостон 102:109 (21:30, 31:22, 19:28, 31:29)

Бруклин: Холлис-Джефферсон (16 + 9 подборов), Крэбб (15), Динуидди (12 + 11 передач), Букер (12 + 8 подборов), Кэролл (9 + 7 подборов) – старт; Харрис (19), ЛеВерт (15), Аллен (2), Мозгов (2), Эйси (0), Уайтхэд (0).

Бостон: Ирвинг (25), Моррис (21 + 10 подборов), Хорфорд (17 + 11 подборов), Тейтум (19), Браун (14) – старт; Смарт (6), Тайс (3 + 7 подборов), Оджелей (2), Ларкин (2), Розир (0), Бэйнс (0).

Хьюстон – Торонто 113:129 (33:31, 31:45, 30:27, 19:26)

Хьюстон: Харден (38 + 6 подборов + 11 передач + 9 потерь), Ариза (20 + 8 пдборов), Гордон (12), Капела (11 + 11 подборов), Андерсон (9 + 8 подборов) – старт; Блэк (13 + 7 подборов), Мба а Муте (9), Браун (1), Такер (0), Джексон (0), Чжоу (0).

Торонто: ДеРозан (27 + 6 подборов), Лаури (19 + 10 передач), Ануноби (16), Валанчюнас (12 + 7 подборов), Ибака (5) – старт; Майлз (19), Райт (14), ВанВлит (8), Пелтль (7), Сиакам (2), Ногейра (0), Маккинни (0).

Даллас – Сан-Антонио 91:97 (16:17, 23:27, 21:18, 31:35)

Даллас: Смит (27 + 6 подборов + 6 потерь), Барнс (16 + 8 подборов), Новицки (12 + 7 подборов + 6 передач), Мюттьюз (12), Феррел (0) – старт; Бареа (16 + 6 подборов), Клебер (5), Межри (3), Ноэл (0).

Сан-Антонио: Олдридж (32), Миллс (19), Андерсон (7 + 8 подборов), Грин (4), П.Газоль (2 + 10 подборов) – старт; Джинобили (13), Мюррей (10+ 7 подборов), Форбс (4), Гэй (4 + 6 подборов), Пол (2), Ловернь (0), Бертанс (0).