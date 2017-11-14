"Кливленд" вырвал победу у "Нью-Йорка", "Финикс" украинца Леня уступил "Лейкерс" в НБА

Чемпион лиги "Голден Стэйт" обыграл "Орландо".

В регулярном чемпионате НБА накануне прошли очередные матчи. "Финикс" украинца Алексея Леня уступил на домашней площадке "Лейкерс" со счетом 93:100. На счету украинца всего 1 очко, сообщает официальный сайт турнира. "Кливленд" добыл трудную победу в Нью-Йорке - 104:101, а действующий чемпион "Голден Стэйт" обыграл "Орландо" - 110:100. Вашингтон – Сакраменто 110:92 (25:32, 32:19, 29:20, 24:21) Вашингтон: Уолл (21 + 9 передач), Гортат (18 + 7 подборов), Портер (15 + 7 подборов), Бил (14 + 7 подборов + 7 передач), Моррис (4) – старт; Скотт (15 + 5 подборов), Убре (12 + 8 подборов), Микс (4), Маккауллоу (3), Фрэйзер (2), Маинми (2 + 9 подборов), Саторански (0). Сакраменто: Хилл (16), Рэндолф (12 + 9 подборов), Темпл (11), Коули-Стайн (6 + 6 подборов), Богданович (5) – старт; Хилд (12 + 3 перехвата), Лабиссьер (11), Фокс (10 + 5 передач), Джексон (5), Куфос (2), Папаяннис (2). Нью-Йорк – Кливленд 101:104 (22:25, 29:13, 25:23, 25:43) Нью-Йорк: Хардуэй (28 + 10 подборов + 5 передач), Порзингис (20 + 7 подборов), Кантер (20 + 16 подборов), Ли (15), Джек (2 + 5 передач) – старт; Ниликина (7 + 6 перехватов), Томас (5), Макдермотт (2), О'Куинн (2), Дотсон (0). Кливленд: Джеймс (23 + 9 подборов + 12 передач + 3 блок-шота + 5 потерь), Краудер (13), Смит (8 + 5 подборов + 3 перехвата), Лав (6 + 6 подборов), Шамперт (0) – старт; Корвер (21 + 5 подборов), Уэйд (15 + 8 подборов), Фрай (9 + 5 подборов), Грин (6 + 5 подборов), Осман (3). Милуоки – Мемфис 110:103 (34:29, 26:36, 24:12, 26:26) Милуоки: Адетокумбо (27 + 9 подборов + 7 передач), Миддлтон (17), Хенсон (17 + 8 подборов), Бледсоу (15 + 7 подборов), Снелл (9) – старт; Брогдон (10), Макер (6 + 6 подборов), Лиггинс (6), Деллаведова (3). Мемфис: Брукс (19), Газоль (16 + 10 подборов + 6 передач), Конли (7), Эннис (5 + 5 подборов), Мартин (2) – старт; Эванс (27 + 6 подборов), Чалмерс (14 + 5 подборов + 6 передач + 5 потерь), Райт (10), Парсонс (3), Маклемор (0). Новый Орлеан – Атланта 106:105 (23:32, 22:18, 33:30, 28:25) Новый Орлеан: Мур (24), Казинс (22 + 16 подборов + 7 передач + 3 перехвата + 7 потерь), Дэвис (13 + 10 подборов + 7 передач + 4 блок-шота + 5 потерь), Холидэй (13 + 5 подборов + 5 передач), Каннингем (5) – старт; Миллер (21), Нельсон (6), Рондо (2), Диалло (0), Кларк (0). Атланта: Бэйзмор (22 + 7 передач), Бэббит (12), Дедмон (11 + 6 подборов), Шредер (11 + 5 передач), Принс (4) – старт; Кавано (16 + 6 подборов), Белинелли (14 + 4 перехвата), Коллинз (12 + 6 подборов), Тэйлор (3), Дилэйни (0). Юта – Миннесота 98:109 (14:33, 28:24, 23:31, 33:21) Юта: Митчелл (24 + 4 перехвата), Жеребко (13 + 6 подборов), Фэйворс (9 + 10 подборов), Рубио (3), Инглс (0 + 5 передач) – старт; Худ (16), Сефолоша (13), Беркс (11), Нето (5 + 6 передач), Юдо (4), О'Нил (0). Миннесота: Таунс (24 + 13 подборов), Тиг (22), Батлер (21 + 10 передач), Гибсон (15 + 10 подборов), Уиггинс (11) – старт; Бьелица (5), Кроуфорд (5), Джонс (4), Мухаммад (2). Финикс – Лейкерс 93:100 (20:21, 24:22, 29:31, 20:26) Финикс: Букер (36), Уоррен (23 + 8 подборов), Чендлер (7 + 15 подборов), Крисс (4 + 7 подборов), Юлис (2) – старт; Бендер (15 + 5 подборов), Джеймс (5), Лень (1 + 6 подборов + 1 передача + 1 перехват + 1 блок-шот), Джексон (0 + 5 подборов), Дэниэлс (0). Лейкерс: Лопес (15 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (15 + 9 подборов), Кузма (11 + 6 подборов), Болл (7 + 5 подборов + 5 передач), Ингрэм (6) – старт; Кларксон (25), Брюэр (13), Рэндл (8 + 8 подборов), Богут (0 + 7 подборов), Блу (0). Портленд – Денвер 99:82 (25:21, 29:28, 30:17, 15:16) Портленд: Нуркич (17 + 5 подборов + 7 потерь), Макколлум (17), Лиллард (15 + 5 подборов + 7 передач + 4 перехвата), Свэниган (6 + 5 подборов), Харклесс (2) – старт; Тернер (14 + 5 передач), Вонле (8 + 10 подборов), Напьер (8), Дэвис (4 + 7 подборов), Лэйман (3), Коллинз (3), Коннотон (2). Денвер: Миллсэп (18 + 5 подборов), Мюррей (18 + 5 подборов + 6 потерь), Чендлер (14 + 7 подборов + 6 передач), Бартон (12 + 5 подборов), Йокич (6 + 7 подборов) – старт; Фарид (6), Мудиай (4), Бизли (2), Лайлс (2), Пламли (0), Джефферсон (0). Голден Стэйт – Орландо 110:100 (27:29, 29:27, 32:19, 22:25) Голден Стэйт: Дюрант (21 + 7 подборов + 8 передач), Грин (20 + 5 передач), Ливингстон (16 + 6 передач), Томпсон (15 +5 передач), Пачулия (4 + 8 подборов) – старт; Янг (9), Луни (8 + 5 подборов), Игудала (5), Макги (4), Каспи (4 + 6 подборов), Уэст (4 + 11 подборов + 5 передач), Маккоу (0), Кук (0). Орландо: Вучевич (20 + 5 подборов), Фурнье (16), Росс (11), Гордон (10 + 10 подборов), Пэйтон (4 + 5 передач) – старт; Симмонс (13), Спейтс (9), Бийомбо (8 + 7 подборов), Мак (4 + 7 передач), Аффлало (3), Хезонья (2). Клипперс – Филадельфия 105:109 (28:36, 25:19, 26:22, 26:32) Клипперс: Гриффин (29 + 6 подборов + 5 передач + 5 потерь), Риверс (11), Джонсон (7), Торнвелл (7), Джордан (2 + 5 подборов) – старт; Л. Уильямс (31 + 7 подборов + 6 передач + 5 блок-шотов), Рид (9), Эванс (7), Деккер (2), Дж. Уильямс (0). Филадельфия: Эмбиид (32 + 16 подборов), Ковингтон (31 + 6 подборов + 4 перехвата), Симмонс (22 + 12 подборов + 5 потерь), Редик (10 + 6 передач), Шарич (2) – старт; Джонсон (4), Макконнелл (4 + 6 подборов + 6 передач), Луваву-Кабарро (4), Андерсон (0).

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