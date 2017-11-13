Клуб баскетбольной Суперлиги "Николаев" сменил главного тренера

Клуб украинской баскетбольной Суперлиги МБК "Николаев" объявил о перестановках в тренерском штабе.

Экс-главный тренер клуба Сергей Кирлан перемещен на должность ассистента, а его помощник Владимир Полях получил повышение и стал руководителем команды. Об этом, ссылаясь на официальные источники в клубе, сообщает "Планета Баскетбол".

Под руководством Кирлана МБК "Николаев" выиграл 4 из 9 стартовых матчей регулярного сезона в Суперлиге.

Владимир Полях ранее неоднократно занимал должность наставника "Николаева", а также возглавлял молодежную сборную Украины. Украинский специалист в последний раз работал главным тренером в запорожской "Хортице" в сезоне 2015-2016 годов.

Первый матч в Суперлиге под руководством Владимира Поляха МБК "Николаев" проведет 30 ноября против "Химика".