"Бостон" был на волоске от поражения в игре с "Торонто", но продлил победную серию в НБА

В североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации состоялись четыре матча регулярного чемпионата. Об этом сообщает официальный сайт НБА.

Самой непредсказуемой оказалась концовка во встрече между "Бостоном" и "Торонто". Хозяева вырвали победу за несколько секунд до финальной сирены, выиграв с разницей всего 1 очко. "Бостон" играл без своего лидера - разыгрывающего Кайри Ирвинга. В его отсутствие самым результативным игроком в составе победителей стал Эл Хорфорд, набравший 21 очко. За «Торонто» 24 очка набрал Демар Дерозан.

Благодаря этому результату «Бостон» продлил победную серию до 12 игр.

Бостон – Торонто 95:94 (24:24, 20:25, 33:27, 18:18)

Бостон: Хорфорд (21), Браун (18), Смарт (14 + 9 передач), Тейтум (13 + 7 подборов), Бэйнс (3 + 8 подборов) – старт; Розир (16), М-с Моррис (8), Тайс (2 + 8 подборов), Ларкин (0), Оджелей (0).

Торонто: ДеРозан (24), Лаури (19 + 7 передач), Ибака (8), Валанчюнас (6), Пауэлл (0) – старт; Майлз (10), Сиакам (8), Ануноби (7), Райт (6), ВанВлит (4), Пелтль (2), Ногейра (0 + 7 подборов + 4 блок-шота).

Детройт – Майами 112:103 (31:29, 24:29, 28:23, 29:22)

Детройт: Харрис (25 + 7 подборов), Брэдли (24), Джексон (17 + 5 потерь), Драммонд (8 + 17 подборов), Буллок (0) – старт; Кеннард (14), Смит (11 + 7 передач), Толливер (9), Гэллоуэй (4), Морлэнд (0).

Майами: Уайтсайд (20 + 12 подборов), Драгич (18 + 7 передач), Уэйтерс (16), Ричардсон (15), Уинслоу (4) – старт; Дж. Джонсон (10), Олиник (8), Джонсон (6), Эллингтон (6).

Индиана – Хьюстон 95:118 (18:35, 33:28, 20:24, 24:31)

Индиана: Оладипо (28), Тернер (13 + 8 подборов), Коллисон (9 + 3 блок-шота), Богданович (5), Т. Янг (0) – старт; Сабонис (17), Лиф (9), Стивенсон (8 + 10 подборов), Джозеф (2), Д. Янг (2), Уилкинс (2), Анибогу (0).

Хьюстон: Харден (26 + 5 подборов + 15 передач), Гордон (21), Капела (20 + 17 подборов), Ариза (15), Андерсон (5 + 9 подборов) – старт; Мба а Муте (11), Такер (9), Блэк (8), Браун (3), Джексон (0), Чжоу (0).

Оклахома-Сити – Даллас 112:99 (18:20, 26:22, 39:25, 29:32)

Оклахома-Сити: Джордж (37 + 8 подборов), Уэстбрук (27 + 6 подборов), Грант (10 + 8 подборов), Джонсон (5), Роберсон (3) – старт; Хьюстис (9), Паттерсон (7) Фелтон (6), Абринес (3), Фергюсон (3), Синглер (2).

Даллас: Барнс (22 + 13 подборов), Ферреал (18), Смит (15 + 5 потерь), Новицки (5), Мэттьюз (1) – старт; Пауэлл (11), Бареа (9), Финни-Смит (5), Клавелл (5), Клебер (2), Уити (2), Ноэл (0).