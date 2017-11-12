"Кливленд" после серии неудач обыграл "Даллас" в чемпионате НБА

"Сан-Антонио" разгромил "Чикаго", а "Нью-Йорк" крупно обыграл "Сакраменто".

Состоялись очередные матчи Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает сайт лиги. Баскетболисты "Кливленда" после серии неудач в чемпионате на выезде обыграли "Даллас" - 111:104. Леброн Джеймс набрал 19 очков и совершил 11 подборов. Еше лучше показатели у Кевина Лава - 29 очков и 15 подборов. Новый Орлеан – Клипперс 111:103 (31:26, 32:32, 25:24, 23:21) Новый Орлеан: Казинс (35 + 15 подборов + 5 передач + 8 потерь), Дэвис (25 + 10 подборов + 5 передач), Мур (18), Холидэй (6 + 8 передач + 7 потерь), Каннингем (5) – старт; Диалло (9 + 6 подборов), Кларк (6), Нельсон (4), Миллер (3). Клипперс: Гриффин (26 + 6 передачи), Риверс (19), Джордан (12 + 14 подборов), Торнвел (7), У. Джонсон (0) – старт; Уильямс (14), Эванс (11), Рид (7), Харрелл (7), Б. Джонсон (0). Вашингтон – Атланта 113:94 (20:19, 29:23, 27:25, 37:27) Вашингтон: Бил (19), Моррис (18), Уолл (13), ортер (7 + 6 подборов), Гортат (2 + 7 подборов) – старт; Убре (18 + 7 подборов), Скотт (10), Микс (8), Маинми (6), Маккаллоу (5), Фрэйзер (4 + 5 потерь), Саторански (3). Атланта: Принс (19), Бэйзмор (13), Дедмон (13 + 8 подборов), Шредер (7 + 7 подборов), Бэббит (5 + 6 подборов) – старт; Беллинелли (15), Дилэйни (11), Тэйлор (6), Кавано (3), Коллинз (2), Дорси (0). Хьюстон – Мемфис 111:96 (33:22, 29:28, 31:20, 18:26) Хьюстон: Харден (38 + 8 передач), Гордон (26), Андерсон (12 6 подборов), Ариза (9 + 7 подборов), Капела (7 + 14 подборов + 3 блок-шота) – старт; Такер (11 + 7 подборов), Нене (4), Браун (2), Мба а Муте (2), Джексон (0), Чжоу (0), Блэк (0). Мемфис: М. Газоль (15 + 9 подборов), Конли (12), Брукс (9 + 6 подборов), Мартин (6), Эннис (4) – старт; Эванс (22 + 6 передач + 5 потерь), Парсонс (10), Райт (5), Селден (5), Маклемор (4), Челмерс (2), Харрисон (2), Дэвис (0). Нью-Йорк – Сакраменто 118:91 (32:23, 32:26, 26:17, 28:25) Нью-Йорк: Порзингис (34), Ли (20), Кантер (17 + 13 подборов), Джек (5 + 6 передач), Хардуэй (4) – старт; Дотсон (14), Бизли (10 + 3 блок-шота), Макдермотт (8), Нтиликина (2), О'Куинн (2 + 6 подборов), Эрнангомес (2). Сакраменто: Богданович (9), Темпл (7), Рэндолф (6), Коули-Стайн (5), Хилл (4) – старт; Лабиссьер (19 + 6 подборов), Хилд (17 + 7 подборов), Фокс (8), Куфос (6 + 10 подборов), Мэйсон (6), Джексон (4). Милуоки – Лейкерс 98:90 (24:17, 27:32, 26:18, 21:23) Милуоки: Адетокумбо (33 + 15 подборов), Миддлтон (13), Бледсоу (11 + 5 потерь), Хенсон (8 + 6 подборов), Снелл (0) – старт; Брогдон (16), Деллаведова (10), Лиггинс (5), Мэйкер (2). Лейкерс: Кузьма (21 + 11 подборов), Болл (17 + 12 подборов + 12 передач), Ингрэм (8 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (5 + 6 подборов) – старт; Рэндл (17 + 8 подборов), Кларксон (8), Брюэр (0), Блу (0). Даллас – Кливленд 104:111 (23:29, 29:20, 22:34, 30:28) Даллас: Барнс (23+ 11 подборов), Смит (19 + 7 передач), Новицки (14), Мэттьюз (12 + 6 передач), Фаррел (7) – старт; Бареа (9), Харрис (9), Межри (6), Пауэлл (3), Клебер (0), Финни-Смит (0). Кливленд: Лав (29 + 15 подборов), Смит (17), Джеймс (17 + 10 подборов + 6 потерь), Краудер (15 + 7 подборов), Шамперт (4 + 7 подборов) – старт; Корвер (13), Грин (8), Уэйд (3 + 5 потерь), Фрай (0). Голден Стэйт – Филадельфия 135:114 (32:28, 33:36, 36:21, 34:29) Голден Стэйт: Дюрэнт (29), Томпсон (23), Корри (22 + 9 передач), Грин (10 + 7 подборов + 7 передач + 5 блок-шотов), Пачулия (4) – старт; Т. Янг (13), Макги (8), Каспи (7), Луни (4 + 3 блок-шота), Уэст (4), Маккоу (2), Ливингстон (2), Белл (0). Филадельфия: Редик (17 + 6 передач), Шарич (14), Симмонс (13 + 8 передач), Эмбиид (12 + 7 подборов + 7 потерь), Ковингтон (11) – старт; Луваву-Кабарро (15), Холмс (9 + 7 подборов), Андерсон (8 + 6 подборов), Макконнелл (6 + 7 передач), МакАду (5), Коркмаз (0). Сан-Антонио – Чикаго 133:94 (37:15, 26:32, 34:23, 36:24) Сан-Антонио: П.Газоль (21 + 10 подборов), Олдридж (14 + 7 подборов), Форбс (13), Андерсон (13), Миллс (5 + 6 подборов) – старт; Мюррей (17), Бертанс (16), Гэй (15), Пол (15), Костелло (2), Хиллиард (2). Чикаго: Лопес (17), Грант (9 + 8 передач), Маркканен (6), Холидэй (3), Ципзер (2) – старт; Портис (17 + 6 подборов), Данн (15), Валентайн (9), Фелисио (8), Фелдер (6), Пондекстер (2). Денвер – Орландо 125:107 (39:23, 31:24, 28:30, 27:30) Денвер: Мюррей (32), Бартон (26 + 9 подборов), Миллсэп (16 + 8 подборов + 8 передач), Чендлер (13 + 5 потерь), Йович (12 + 17 подборов + 9 передач) – старт; Мудиай (12), Фарид (6), Бизли (4), Лайлс (2), Пламли (2), Эрнангомес (0). Орландо: Фурнье (18), Гордон (13), Росс (10), Вучевич (8 + 6 подборов), Мак (7 + 8 передач)- старт; Спейтс (19), Симмонс (18), Бийомбо (6 + 6 подборов), Аффлоло (5 + 8 подборов), Исаак (2 + 3 блок-шота), Хезонья (1). Финикс – Миннесота 118:110 (19:28, 37:32, 29:28, 33:22) Финикс: Уоррен (35 + 6 подборов), Букер (35 + 9 подборов + 6 передач), Крисс (13 + 7 подборов), Чендлер (4 + 6 подборов), Юлис (2) – старт; Джеймс (9), Бендер (8), Джексон (8), Лень (4 + 8 подборов), Дэниэлс (0). Миннесота: Уиггринс (27), Батлер (25 + 7 подборов), Таунс (17 + 12 подборов), Гибсон (16 + 11 подборов), Тиг (8 + 6 потерь) – старт; Мухаммад (9), Бьелица (6 + 7 подборов), Джонс (2), Кроуфорд (0). Юта – Бруклин 114:106 (25:25, 36:20, 24:30, 29:31) Юта: Митчелл (26), Фэйворс (24 + 12 подборов), Инглс (17 + 6 подборов), Рубио (10 + 7 подборов + 8 передач), Сефолоша (9 + 9 подборов + 5 перехватов) – старт; Худ (19), Беркс (6), Нето (3), Жеребко (0), Юдо (0), О'Нилл (0). Бруклин: Расселл (26 + 6 подборов), Холлис-Джефферсон (19 + 6 подборов), Кэролл (15 + 7 подборов), Крэбб (4), Мозгов (3) – старт; Букер (12), Эйси (8), ЛеВерт (8), Уайтхэд (8), Харрис (3), Килпатрик (0).

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