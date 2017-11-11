Женская сборная Украины по баскетболу обыграла команду Нидерландов в первом матче отбора Евро-2019

В Амстердаме завершился матч 1-го тура квалификации чемпионата Европы по баскетболу-2019 среди женских команд, в котором сборная Нидерландов принимала команду Украины и уступила сопернику, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Матч завершился со счетом 72:58 в пользу украинок.

Команда начали игру с перестрелки из-за дуги, обменявшись тремя точными трехочковыми еще за первую четверть. В составе сборной Украины игру в атаке в свои руки взяли Ягупова и Бережинская, которые были самыми результативными не только в стартовой четверти, но и во время всей первой половины. Во второй четверти, кстати, им солидно на чужой половине площадки помогла Кейт Мосс. Однако украинская сборная, выиграв первую четверть, не удержала преимущество во второй. Наши девушки начали проигрывать подборы, что стало ключевым фактором, который позволил нидерландским баскетболисткам выровнять игру и получить символическое одно очко преимущества перед большим перерывом.

После 41 пропущенного очка за первую половину команда Горана Бошковича исправилась в третьей четверти, пропустив за десятиминутку лишь 10 баллов. Наши девушки добавили агрессивности в защите, а феерический отрезок Ягуповой в атаке позволил украинской сборной выйти в лидеры на 6 очков перед решающим отрезком игры.

Третья четверть, как это часто бывает, оказалась ключевой. Украинки продолжили играть в том же ключе в защите и в заключительной десятиминутке, что позволяло команде Бошковича контролировать игру. С каждой минутой процент попаданий хозяек матча падал, а результативный быстрый отрыв в исполнении Ягуповой за 2 минуты до конца матча вывел Украину вперед на максимальные 12 очков.

Наши девушки контролировали ход игры и после нервной первой половины спокойно довели его до победы. Горан Бошкович дебютировал с победы в качестве главного тренера сборной Украины, а наша национальная команда удачно начала квалификацию.

Матч 2-го тура квалификации Евробаскета-2019 сборная Украины сыграет в киевском Дворце спорта против команды Болгарии. Игра состоится 15 ноября, начало - в 19:00.

Нидерланды - Украина 58:72 (20:25, 21:15, 10:17, 7:15)

Украина: Ягупова 33 + 10 подборов + 5 перехватов - 8 потерь, Мосс 11 + 7 подборов + 4 передачи + 4 перехвата + 3 блок-шота - 3 потери, Бережинская 11, Ольховик 6, Белоцерковская 2 - старт, Самбурская 5, Яцковець 2 + 5 подборов, Науменко 2