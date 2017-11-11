"Днепр" победил "Химик" в центральном матче тура регулярного чемпионата Суперлиги

В субботу состоялись четыре матча чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в центральном из которых "Днепр" в гостях обыграл "Химик" из Южного, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 65:80.

"Днепр" начал поединок так же мощно и агрессивно, как и предыдущий в Одессе. С первых результативных атак Ревзин и Глебов трехочковым вывели гостей вперед – 5:0. Хозяева ответили попаданиям Павлова и трешкой от Рябчука – ничья. Однако прогнозируемой равной борьбы в стартовой 10-минутке не получилось. Следующий рывок гостей 12:0 поставил под сомнение способность южненцев оказать достойное сопротивление "Днепру". В итоге после первой части игры гости имели 9 очков преимущества.

Но и списывать "Химик" было рано. В дебюте второй 10-минутки бросок Петрова и трехочковый от Рябчука вернули местным болельщикам надежду. Впоследствии после трехочкового Марченко Колтер впервые в матче вывел хозяев вперед. Однако, переломным этот взрыв активности от южненцев не стал. Гости прибавили и вернули себе 9 очков преимущества. "Днепру" немало в этом помог капитан команды Тимофеенко. Хозяева старались сдерживать наиболее опасных игроков соперника. Им это весьма неплохо удавалось, за исключением Тимофеенко, который неуклонно набирал очки. В итоге на большой перерыв гости имели все те же 9 очков запаса.

Возобновилась борьба в матче с перестрелки трехочковыми Колтера и Тимофеенко. А дальше гости снова стали отрываться. Похоже, хозяева за перерыв не отыскали путей перелома ситуации. Зато несколько раз сумел оторваться от опеки Мишула, который был мало заметен в первой половине. Поэтому перед заключительной 10-минуткой "Днепр" уже имел солидные 16 очков преимущества.

На последнюю четверть у "Химика" сил уже не хватило. "Днепр" воспользовался этим, доведя общее преимущество за отметку в 20 очков. Этого было достаточно, чтобы в итоге финишировать с 15-очковым преимуществом. Третья подряд уверенная победа "Днепра".

СУПЕРЛИГА ПАРИ-МАТЧ

11 ноября

Химик (Южный) – Днепр– 65:80 (16:25, 16:16, 17:24, 16:15)

Химик: Мальчевский 2о+3пд+1пр, Рябчук 6о+3пд+1пр, Петров 2о+5пд+2пр, Лавров 8о+6пд+1пр, Колтер 11о+3пр; Антипов 4пд, Ковалев, Марченко 6о+1пд+2пр, Войналович 1, Сидоров 2пд+4пр, Ряды 12о+4пд, Аріанс 17о+3пд+2пр.

Днепр: Вильховецкий, Ревзин, Тимофеенко, Глебов, Мішула; Шундель, Закурдаєв, Санон, Шевченко, Мироненко, Сизов.

Будивельник – Запорожье 78:66 (19:11, 22:12, 15:21, 22:22)

Будивельник: Отверченко 13 + 5пд, М. Анисимов 16 + 9 пд, Дугат 17 + 4 пд, Крутоус 10 + 4 передачи), Сандул 12 + 5 пд, Бристол 7 + 8 пд

Запорожье: Никитин 6 + 4 пд, Ткачук 8 + 4 передачи), Щепкин 13 + 1 перехват, Овдеенко 7 + 6 передач, Ворнік 10 + 6 пд.

Черкасские Мавпы - Николаев-ЦОП - 86:81 (14:27, 20:17, 33:17, 19:20)

БК Черкасские Обезьяны: Кольченко - 18оч, 5пб, 6рп; Липовцев – 15оч.

МБК Николаев-ЦОП: Кушниров – 21оч, 9пб; Давидюк – 13оч.

Политехник - БИПА 86:77 (16:22, 26:15, 26:19, 18:21)

Политехник: Барнс 20, Йованович 19, Рочняк 18 + 7 подборов, Козлов 11, Вуйович 8 + 8 подборов + 5 перехватов - старт, Тарасенко 5, Хаджишехович 3, Кузнецов 2

БИПА: Артамонов 19 + 7 передач + 3 перехвата, Танкслі 17 + 7 подборов, Тищенко 6, Кривцов 5, Алферов 0 - старт, Бєліов 15 + 6 подборов, Ходов 7, Тихонов 6, Сліпенчук 2 + 4 потери.