Украинец Лэнь сделал дабл-дабл в проигранном матче "Финикс" в чемпионате НБА "Орландо"

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 8 матчей, в одном из которых "Финикс Санс" проиграл "Орландо Мэджик", сообщает официальный сайт лиги.

Игра завершилась со счетом 112:128.

Лэнь попал в стартовую пятерку в этой игре и стал самым результативным в своей команде. На счету игрока 21 очко, 13 подборов, 1 передача, 2 блок-шота и 3 потери за 39 минут и 32 секунд на площадке.

НБА. Регулярный чемпионат.

10 ноября.

Детройт – Атланта 111:104 (26:22, 31:19, 19:28, 35:35)

Детройт: Джексон (22 + 6 передач), Брэдли (20), Драммонд (16 + 20 подборов + 7 передач + 6 потерь), Буллок (6) – старт; Смит (17), Гэллоуэй (5), Толливер (5), Кеннард (2), Морлэнд (2).

Атланта: Бэйзмор (22), Шредер (17 + 11 передач), Дедмон (13 + 9 подборов), Бэббит (11 + 8 подборов), Принс (8 + 6 подборов) – старт; Коллинз (16 + 8 подборов), Белинелли (14), Тэйлор (3), Дилэйни (0), Кавано (0), Бруссино (0).

Бостон – Шарлотт 90:87 (11:26, 30:31, 23:19, 26:11)

Бостон: Тэтум (16), Моррис (14 + 7 подборов), Браун (10 + 13 подборов), Бэйнс (4 + 7 подборов + 3 блок-шота), Ирвинг (0) – старт; Ларкин (16), Розир (15 + 7 подборов), Смарт (8 + 7 передач), Тайс (7), Ожелейе (0), Надер (0), Ябуселе (0).

Шарлотт: Уокер (20 + 5 подборов + 11 передач), Лэмб (9), Кидд-Гилкрист (8), Уильямс (7), Ховард (6 + 11 подборов + 7 потерь) – старт; Камински (14), Бэкон (10), Зеллер (7 + 6 подборов), Монк (6), Картер-Уильямс (0).

Чикаго – Индиана 87:105 (16:27, 19:18, 26:35, 26:25)

Чикаго: Холидэй (14), Маркканен (12 + 10 подборов), Грант (4), Лопес (3), Ципзер (0) – старт; Портис (20 + 11 подборов), Данн (16), Пондекстер (7), Фелдер (4), Фелисио (4), Валентайн (3).

Индиана: Оладипо (25 + 6 подборов + 6 передач), Богданович (22 + 7 подборов), Т. Янг (13 + 8 подборов), Тернер (11 + 9 подборов + 3 блок-шота), Коллисон (3 + 7 передач) – старт; Джозеф (10 + 7 передач), Сабонис (8 + 9 подборов), Стивенсон (8), Уилкинс (2), Лиф (2), Д. Янг (1), Джефферсон (0), Анигбогу (0).

Финикс – Орландо 112:128 (32:36, 31:28, 20:33, 29:31)

Финикс: Лень (21 + 13 подборов), Уоррен (20), Джеймс (18 + 6 подборов), Букер (9), Крисс (9) – старт; Джексон (18 + 6 подборов), Бендер (8), Юлис (6), Дэдли (3), Дэниэлс (0), Джонс (0).

Орландо: Гордон (22 + 7 подборов), Вучевич (19 + 7 подборов), Росс (17), Фурнье (14), Пэйтон (8 + 7 передач + 6 потерь) – старт; Симмонс (17), Исаак (11 + 6 подборов), Мак (9 + 6 передач), Бийомбо (5), Хезонья (5), Спейтс (1), Аффлало (0).

Сан-Антонио – Милуоки 87:94 (27:25, 20:21, 23:30, 17:18)

Сан-Антонио: Олдридж (20 + 12 подборов), Миллс (14), Андерсон (10 + 10 подборов), П. Газоль (8), Грин (5) – старт; Джинобили (18), Гэй (6 + 7 подборов), Форбс (6), Мюррей (0), Пол (0), Буртанс (0).

Милуоки: Адетокумбо (28 + 12 подборов + 5 передач), Миддлтон (13 + 8 подборов + 5 потерь), Бледсоу (13 + 7 передач), Хенсон (10 + 7 подборов + 6 передач), Снелл (5) – старт; Деллаведова (9), Брогдон (9 + 7 подборов), Мэйкер (4 + 6 подборов), Лиггинс (3), Уилсон (0), Вон (0).

Юта – Майами 74:84 (22:25, 27:12, 8:20, 17:27)

Юта: Гобер (12 + 12 подборов), Митчелл (12), Фэйворс (6), Инглс (4 + 6 подборов), Рубио (4 + 5 потерь) – старт; Худ (19), Беркс (12), Сефолоша (4), Юдо (1), Жеребко (0).

Майами: Уэйтерс (21), Драгич (18 + 5 потерь), Уайтсайд (8 + 20 подборов), Ричардсон (8), Уинслоу (4 + 6 подборов) – старт; Джонсон (11), Олиник (7 + 6 подборов), Эллингтон (5), Джонсон (2).

Оклахома-Сити – Клипперс 120:111 (30:31, 33:24, 31:31, 26:25)

Оклахома-Сити: Джордж (42 + 9 подборов + 7 передач), Уэстбрук (22 + 8 передач), Энтони (14 + 6 подборов), Джонсон (9), Робертсон (4 + 11 подборов) – старт; Абринес (14), Грант (7), Фелтон (5), Хьюстис (3), Паттерсон (0).

Клипперс: Риверс (17), Гриффин (17 + 6 подборов), Торнуэлл (10), Джордан (9 + 12 подборов), Джеонсон (5 + 6 подборов) – старт; Уильямс (35 + 7 подборов), Рид (15 + 8 подборов), Эванс (3), Харрелл (0), Деккер (0).

Портленд – Бруклин 97:101 (28:21, 24:25, 18:31, 27:24)

Портленд: Нуркич (21), Макколлум (17), Лиллард (19 + 9 подборов + 6 передач), Харклесс (8 + 8 подборов), Вонле (2) – старт; Тернер (11 + 7 подборов), Напьер (11), Коннотон (6), Суаниган (2), Дэвис (0).

Бруклин: Расселл (21 + 9 передач), Кэрролл (16 + 8 подборов), Крэбб (12), Холлис-Джефферсон (11 + 8 подборов), Мозгов (9) – старт; Харрис (10), Динуидди (9), Эйси (8 + 7 подборов), ЛеВерт (5 + 6 подборов), Уайли (0).