Лидер Западной конференции НБА "Хьюстон" обыграл "Кливленд" в матче регулярного чемпионата

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей, в центральном из которых лидер Западной конференции "Хьюстон Рокетс" обыграл "Кливленд "Кавальерс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 117:113.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Хьюстона" Джеймс Харден, на счету которого 35 очков, 11 подборов, 13 передач и 5 перехватов.

НБА. Регулярный чемпионат.

9 ноября.

Вашингтон – Лейкерс 111:95 (37:34, 32:22, 22:21, 20:18)

Вашингтон: Уолл (23 + 8 подборов + 5 передач + 3 блок-шота), Бил (22), Портер (20 + 11 подборов), Моррис (16), Гортат (8) – старт; Фрэйзер (7), Скотт (7), Убре (4 + 7 подборов), Микс (2), Маинми (2), Смит (0), Саторански (0).

Лейкерс: Лопес (15), Кузьма (13 + 9 подборов + 5 потерь), Колдуэлл-Поуп (13), Ингрэм (10), Болл (10 + 8 подборов + 8 передач) – старт; Кларксон (15), Рэндл (11 + 9 подборов), Брюэр (2), Эннис (2), Блу (2), Зубац (2), Харт (0).

Торонто – Новый Орлеан 122:118 (34:32, 32:28, 26:32, 30:26)

Торонто: ДеРозан (33 + 8 передач), Ибака (19 + 8 подборов), Лоури (18 + 6 подборов + 7 передач), Пауэлл (8), Валанчюнас (7 + 13 подборов) – старт; Майлз (9), Райт (8), Ануноби (8), Пелтль (6 + 6 подборов), Ногейра (2), Сиакам (2), ВанВлит (2).

Новый Орлеан: Холидэй (34 + 5 подборов + 11 передач), Казинс (20 + 15 подборов + 5 передач + 7 потерь), Дэвис (18 + 7 подборов), Мур (13), Каннингем (11) – старт; Миллер (9), Нельсон (7), Аллен (6).

Хьюстон – Кливленд 117:113 (36:25, 29:42, 35:26, 17:20)

Хьюстон: Харден (35 + 11 подборов + 13 передач + 5 перехватов + 5 потерь), Гордон (20 + 5 потерь), Капела (19 + 13 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Ариза (17), Андерсон (5) – старт; Такер (11 + 9 подборов), Нене (10), Браун (0).

Кливленд: Джеймс (33 + 7 передач + 7 потерь), Лав (17 + 6 подборов), Смит (13), Шамперт (7), Краудер (3) – старт; Грин (27), Уэйд (7), Корвер (3), Фрай (2).

Сакраменто – Филадельфия 109:108 (26:26, 38:31, 20:24, 25:27)

Сакраменто: Рэндолф (20 + 7 подборов), Коули-Стайн (15), Богданович (9), Темпл (7), Хилл (2 + 7 передач) – старт; Джексон (19), Фокс (11 + 7 передач), Куфос (8 + 12 подборов), Хилд (8), Ричардсон (8), Лабиссьер (2).

Филадельфия: Ковингтон (27 + 7 подборов), Эмбиид (22 + 15 подборов + 3 блок-шота + 5 потерь), Симмонс (18 + 6 передач), Редик (14), Шарич (13 + 10 подборов) – старт; Андерсон (6 + 10 подборов), Макконнелл (4 + 6 передач), Луваво-Кабарро (4), Джонсон (3), Холмс (0).

Денвер – Оклахома-Сити 102:94 (22:28, 29:25, 24:22, 27:19)

Денвер: Миллсэп (17 + 7 подборов), Йокич (15 + 11 подборов), Харрис (10), Мюррей (9), Чендлер (2) – старт; Мудиай (21 + 7 подборов), Бартон (13), Пламли (13), Бизли (2).

Оклахома-Сити: Энтони (28), Уэстбрук (13 + 7 подборов), Джордж (13 + 8 подборов), Адамс (9 + 11 подборов), Робертсон (4 + 6 подборов) – старт; Фелтон (12), Грант (11), Паттерсон (3), Абринес (1).