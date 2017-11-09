"Будивельник" обыграл "Николаев" в баскетбольной Суперлиге

В украинской баскетбольной Суперлиге в четверг вечером состоялись 3 матча очередного тура соревнований, в центральном из которых киевский "Будивельник" обыграл на своей площадке МБК "Николаев", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 83:79.

Игра в столичном Дворце спорта получилась напряженной и на протяжении большей части матча шла "очко в очко". Тем не менее, столичной команде хватило преимущества, добытого в первой половине, для общего успеха в игре.

Хозяев площадки выиграли стартовую 10-минутку - 25:19, укрепили перевес во второй - 16:14, с минимальным разрывом проиграли третью 10-минутку - 24:25 и сумели удержать преимущество в общем счете в заключительной 4-й 10-минутке, которую проиграли со счетом 18:21.

Самым результативным игроком в этом матче стал американский легионер киевлян Генри Ллойд Дугат, на счету которого 24 очка.

Суперлига. Регулярный чемпионат.

9 ноября.

"Будивельник" - МБК "Николаев" - 83:79

"БИПА-Одесса" - "Днепр" - 70:97

"Черкасские Мавпы" - "Запорожье-ZOG" - 83:58