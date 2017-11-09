"Будивельник" обыграл "Николаев" в баскетбольной Суперлиге
Матч завершился со счетом 83:79.
В украинской баскетбольной Суперлиге в четверг вечером состоялись 3 матча очередного тура соревнований, в центральном из которых киевский "Будивельник" обыграл на своей площадке МБК "Николаев", сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился со счетом 83:79.
Игра в столичном Дворце спорта получилась напряженной и на протяжении большей части матча шла "очко в очко". Тем не менее, столичной команде хватило преимущества, добытого в первой половине, для общего успеха в игре.
Хозяев площадки выиграли стартовую 10-минутку - 25:19, укрепили перевес во второй - 16:14, с минимальным разрывом проиграли третью 10-минутку - 24:25 и сумели удержать преимущество в общем счете в заключительной 4-й 10-минутке, которую проиграли со счетом 18:21.
Самым результативным игроком в этом матче стал американский легионер киевлян Генри Ллойд Дугат, на счету которого 24 очка.
Суперлига. Регулярный чемпионат.
9 ноября.
"Будивельник" - МБК "Николаев" - 83:79
"БИПА-Одесса" - "Днепр" - 70:97
"Черкасские Мавпы" - "Запорожье-ZOG" - 83:58