"Голден Стэйт" крупно обыграл "Миннесоту", добыв пятую подряд победу в НБА

В НБА накануне состоялись матчи регулярного чемпионата. Об этом сообщает официальнй сайт соревнований.

Действующий чемпион «Голден Стэйт Уорриорз» разгромил «Миннесоту». Встреча состоялась на «Оракл-Арене» в Окленде и завершилась со счётом 125:101 в пользу хозяев.

Кевин Дюрант пропустил матч с "Миннесотой" из-за ушиба бедра. В его отсутствие самым результативным игроком в составе победителей стал Клэй Томпсон, набравший 28 очков. На счету Стивена Карри 22 очка. Эта победа стала для «Уорриорз» пятой подряд.

"Финикс" Алексея Леня снова проиграл - на этот раз поражение дома от "Майами".

Голден Стэйт – Миннесота 125:101 (22:22, 29:28, 44:26, 30:25)

Голден Стэйт: Томпсон (28 + 5 подборов), Карри (22 + 8 подборов + 8 передач + 5 потерь), Игудала (11), Грин (7 + 6 подборов + 6 передач), Пачулия (0 + 5 подборов) – старт; Каспи (13 + 3 блок-шота), Янг (12 + 5 передач + 4 перехвата), Уэст (10), Ливингстон (8 + 5 передач), Маккоу (8), Макги (6), Луни (0), Белл (0).

Миннесота: Уиггинс (16 + 6 подборов + 4 перехвата), Таунс (16 + 12 подборов), Гибсон (14 + 7 подборов), Тиг (14 + 5 передач), Батлер (11 + 5 передач) – старт; Дженг (8 + 7 подборов), Кроуфорд (6), Мухаммад (5), Бьелица (3), Брукс (3), Джонс (2), Джордж-Хант (2).

Орландо – Нью-Йорк 112:99 (27:28, 27:22, 30:26, 28:23)

Орландо: Вучевич (24 + 5 подборов + 4 перехвата), Фурнье (23 + 5 передач + 5 перехватов), Гордон (21), Пэйтон (11 + 6 подборов + 11 передач), Росс (6) – старт; Симмонс (16), Бийомбо (7), Айзек (4), Мак (0), Ивунду (0).

Нью-Йорк: Хардуэй (26 + 11 подборов), Ли (12 + 4 перехвата), Кантер (10 + 6 подборов), Джек (6 + 5 передач), Бизли (4) – старт; Макдермотт (13), О'Куинн (8), Эрнангомес (8), Томас (6), Нтиликина (6 + 9 передач), Дотсон (0), Кузминскас (0).

Детройт – Индиана 114:97 (22:30, 37:22, 23:23, 32:22)

Детройт: Харрис (23 + 8 подборов), Джексон (18 + 6 передач), Драммонд (14 + 21 подбор + 4 передачи), Брэдли (14), Буллок (7) – старт; Гэллоуэй (12), Смит (10 + 5 передач), Марьянович (9), Толливер (3), Кеннард (2), Морлэнд (2).

Индиана: Оладипо (21 + 6 потерь), Янг (16 + 6 подборов), Богданович (12 + 7 подборов), Тернер (8 + 6 подборов), Коллисон (7) – старт; Джефферсон (19 + 6 подборов), Джозеф (11 + 6 подборов), Стивенсон (3), Лиф (0).

Бостон – Лейкерс 107:96 (33:16, 28:36, 26:29, 20:15)

Бостон: Бэйнс (21 + 8 подборов), Ирвинг (19 + 6 подборов + 5 передач), Моррис (18 + 8 подборов), Браун (9 + 11 подборов), Тэтум (5) – старт; Розир (14 + 8 подборов), Смарт (9 + 6 передач), Тайс (8 + 5 подборов + 3 блок-шота), Ожелейе (4), Ларкин (0).

Лейкерс: Ингрэм (18 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (12), Кузма (10 + 6 подборов), Лопес (10), Болл (9 + 5 подборов + 6 передач + 4 блок-шота) – старт; Кларксон (18 + 5 подборов), Рэндл (16 + 12 подборов), Брюэр (3), Богут (0), Харт (0).

Финикс – Майами 115:126 (27:36, 27:33, 32:25, 29:32)

Финикс: Букер (30 + 6 передач), Джеймс (18), Уоррен (16 + 6 подборов), Крисс (9 + 9 подборов), Лень (6 + 3 подбора) – старт; Дадли (13 + 5 подборов), Дэниэлс (9), Бендер (5), Джексон (5), Юлис (4).

Майами: Драгич (29 + 9 подборов + 4 передачи), Уайтсайд (23 + 10 подборов + 4 блок-шота), Уэйтерс (16 + 6 потерь), Уинслоу (14 + 6 подборов + 5 передач), Ричардсон (4 + 6 подборов) – старт; Эллингтон (15), Джонсон (15 + 7 подборов + 5 передач), Олиник (10 + 9 подборов).