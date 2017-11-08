"Химик" проиграл в гостях турецкому "Демир Инсаат" в рамках Кубка Европы ФИБА

Украинский клуб уступил соперникам всего четыре очка.

В Стамбуле состоялся матч 5-го тура баскетбольного Кубка Европы ФИБА с участием украинского "Химика" (Южное). Украинская команда уступила турецкому "Демир Инсаату" со счетом 76:80, сообщает официальный сайт соревнований. Украинская команда имела преимущество в начале встречи и выиграла первую четверть - 22:12. Во второй 10-минутке хозяева выравняли положение. Решающей стала четвертая четверть, когда турецкий клуб обеспечил себе победу на последних секундах. "Демир Инсаату" (Турция) - "Химик" (Южное) - 80:76 (12:22, 28:18, 19:22, 21:14) "Химик" потерпел пятое поражение в пяти матчах Кубка Европы ФИБА.

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