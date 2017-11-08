"Кливленд" обыграл "Милуоки" в самом результативном матче дня НБА

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 10 матчей, в самом результативном из которых "Кливленд Кавальерс" обыграли "Милуоки Бакс", сообщает официальный сайт лиги.

Команды набрали на двоих 243 очка, а игра завершилась со счетом 124:119.

Самым результативным игроком матча стал греческий легионер "Бакс" Яннис Адетокумбо, на счету которого 40 очков, 9 подборов и 8 потерь.

НБА. Регулярный чемпионат.

7 ноября

Вашингтон – Даллас 99:113 (34:36, 19:28, 23:26, 23:23)

Вашингтон: Бил (23 + 5 потерь), Уолл (23 + 14 передач), Портер (13), Гортат (8), Моррис (8) – старт; Убре (9 + 7 подборов), Микс (7), Фрэйзер (4 + 7 подборов), Скотт (2), Смит (2), Маинми (0).

Даллас: Барнс (31 + 9 подборов), Смит (22 + 8 подборов + 8 передач), Мэттьюз (14 + 8 подборов + 6 передач), Феррел (8), Новицки (6) – старт; Межри (10 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Бареа (10 + 6 передач), Финни-Смит (5), Харрис (5), Ноэл (2), Пауэлл (0).

Индиана – Новый Орлеан 112:117 (37:34, 38:27, 19:35, 18:21)

Индиана: Тернер (21 + 12 подборов), Оладипо (15), Богданович (14), Т. Янг (13 + 6 подборов), Коллисон (12 + 6 передач) – старт; Стивенсон (14 + 8 подборов), Джозеф (9), Д. Янг (6), Джефферсон (6), Лиф (2).

Новый Орлеан: Дэвис (37 + 14 подборов + 4 передачи), Казинс (32 + 13 подборов + 6 передач), Холидэй (10), Мур (7), Каннингем (2) – старт; Миллер (12), Нельсон (10), Аллен (4), Кларк (3).

Кливленд – Милуоки 124:119 (39:28, 26:39, 29:23, 30:29)

Кливленд: Лав (32 + 16 подборов), Джеймс (30 + 8 подборов + 9 передач), Смит (20), Роуз (10), Краудер (5) – старт; Уэйд (10), Корвер (7), Шамперт (6), Грин (4).

Милуоки: Адетокумбо (40 + 9 подборов + 8 потерь), Брогдон (22 + 6 передач), Миддлтон (20 + 7 подборов + 11 передач), Снелл (8), Хенсон (7) – старт; Телетович (16), Мэйкер (5), Деллаведова (1), Терри (0), Лиггинс (0).

Торонто – Чикаго 119:114 (29:26, 36:19, 33:36, 21:33)

Торотно: ДеРозан (24), Валанчюнас (21 + 10 подборов), Лоури (17 + 6 подборов + 6 передач), Ибака (16), Пауэлл (7) – старт: Майлз (9), Ануноби (7), Пелтль (6), Райт (6), Сиакам (4), ВанВлит (2), Ногейра (0).

Чикаго: Лопес (20), Холидэй (15), Маркканен (12), Грант (7), Ципзер (2) – старт; Портис (21 + 13 подборов), Валентайн (14), Данн (10), Фелдер (9), Фелисио (4).

Нью-Йорк – Шарлотт 118:113 (32:41, 26:28, 25:25, 35:19)

Нью-Йорк: Порзингис (28 + 3 блок-шота + 5 потерь), Хардуэй (19), Кантер (14 + 6 подборов), Ли (6 + 9 передач), Джек (6) – старт; Макдермотт (20), О'Куинн (12), Томас (10), Нтиликина (3 + 8 передач).

Шарлотт: Уокер (21 + 7 передач + 5 потерь), Ховард (21 + 9 подборов). Лэмб (15), Уильямс (12), Бэкон (0) – старт; Монк (21), Грэм (7), Зеллер (7 + 7 подборов), Камински (5), Картер-Уильямс (4).

Сан-Антонио – Клипперс 120:107 (32:26, 20:29, 40:21, 28:31)

Сан-Антонио: Олдридж (25 + 6 подборов), Грин (24), П. Газоль (19 + 8 подборов + 6 передач), Андерсон (8), Миллс (2 + 6 передач) – старт; Гэй (22 + 7 подборов), Мюррей (6 + 6 подборов), Джинобиои (6), Форбс (5), Бертанс (3), Пол (0), Хиллиард (0).

Клипперс: Риверс (24), Гриффин (15 + 9 подборов + 6 передач), Джонсон (12 + 6 подборов), Джордан (11 + 7 подборов), Беверли (6) – старт: Уильямс (17), Торнвелл (6), Рид (6), Харрелл (6), Джонсон (2), Эванс (2), Деккер (0).

Денвер – Бруклин 112:104 (28:21, 29:25, 36:27, 19:31)

Денвер: Йокич (41) + 12 подборов + 5 передач), Миллсэп (17), Чендлер (9 + 10 подборов), Харрис (9 + 6 перехватов), Мюррей (4) – старт; Бартон (17 + 8 подборов), Пламли (7), Бизли (4), Мудиай (2), Лайлс (2), Фарид (0).

Бруклин: Рассел (12 + 6 передач + 8 потерь), Мозгов (11 + 6 подборов), Кэрролл (9 + подборов), Динуидди (5), Крэбб (3) – старт; Зеллер (21), ЛеВерт (13), Килпатрик (11), Харрис (6), Уайтхэд (5), Уайли (4), Эйси (4).

Юта – Филадельфия 97:104 (21:32, 23:14, 27:34, 26:24)

Юта: Худ (19), Гобер (16 + 15 подборов + 3 блок-шота), Инглс (15 + 6 подборов), Рубио (11 + 8 передач), Фэйворс (5) – старт; Митчелл (8), Юдо (8), Сефолоша (8 + 8 подборов), Нето (4), Жеребко (3), Беркс (0).

Филадельфия: Шарич (25 + 10 подборов), Редик (20), Симмонс (16 + 13 подборов + 6 передач + 3 блок-шота), Ковингтон (14 + 12 подборов), Холмс (6) – старт; Андерсон (8), Луваву-Кабарро (7), Макконнелл (7 + 8 передач), Джонсон (1 + 7 подборов), Окафор (0), Стаускас (0).

Сакраменто – Оклахома-Сити 94:86 (10:25, 32:16, 25:16, 27:29)

Сакраменто: Рэндолф (18 + 8 подборов + 6 потерь), Темпл (8), Коули-Стайн (7), Богданович (7), Хилл (1) – старт; Хилд (21 + 7 подборов), Джексон (16), Фокс (10 + 8 передач + 6 потерь), Куфос (2), Картер (2), Лабиссьер (2).

Оклахома-Сити: Уэстбрук (20 + 12 подборов + 6 передач + 7 потерь), Энтони (16 + 7 подборов), Адамс (14 + 6 подборов + 5 перехватов), Джордж (12 + 6 подборов), Роберсон (4) – старт; Грант (10 + 6 подборов), Паттерсон (5), Хьюстис (3), Абринес (2), Фелтон (0), Фергюсон (0).

Портленд – Мемфис 97:98 (21:23, 29:24, 21:27, 26:24)

Портленд: Макколлум (36), Лиллард (12 + 6 передач + 5 потерь), Нуркич (6), Вонле (6 + 10 подборов), Харклесс (5) – старт; Тернер (16), Напьер (12), Коннотон (4), Дэвис (0 + 10 подборов).

Мемфис: Конли (20 + 6 передач), М.Газоль (16 + 4 блок-шота), Эннис (10), Мартин (7 + 8 подборов), Брукс (7 + 8 подборов) – старт; Эванс (21), Райт (7), Чалмерс (7), Парсонс (3 + 5 потерь).