Фесенко не поможет сборной Украины в стартовых матчах отборочного турнира ЧМ-2019

15:58, 07 ноября 2017
Баскетбол
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Игрок основного состава команды продолжает залечивать травму. 

Фесенко вернется в игру только в декабре / basketball.sport.ua

Центровой сборной Украины по баскетболу и итальянского клуба "Авеллино" Кирилл Фесенко рассказал о том, как восстанавливается после травмы, из-за которой пропустил чемпионат Европы и старт сезона в интервью Sport.ua.

"Хочу также сообщить украинским болельщикам, что в сборной меня в ноябре не будет, к сожалению. Я просто не смогу помочь физически, даже приехать не смогу. Уже поговорил с представителями ФБУ, объяснил им свою позицию, и они поняли мою ситуацию. Ребятам желаю удачи и верить в себя! Буду смотреть и болеть", - отметил игрок.  

"Очень надеюсь, что все будет идти хорошо и к декабрю я уже вернусь на паркет. «Авеллино» держится хорошо. И в Серии А, и в Лиге чемпионов, им пока должно хватить запаса прочности. А потом я уже вернусь и помогу исправить ошибки. Звучит, может быть, где-то слишком пафосно, но такой уж я – уверенный в себе парень!", - добавил игрок.

Как сообщал УНИАН, накануне Евробаскета-2017 Фесенко перенес операцию на колене.  

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Теги: #Фесенко баскетбол травма