Фесенко не поможет сборной Украины в стартовых матчах отборочного турнира ЧМ-2019

Центровой сборной Украины по баскетболу и итальянского клуба "Авеллино" Кирилл Фесенко рассказал о том, как восстанавливается после травмы, из-за которой пропустил чемпионат Европы и старт сезона в интервью Sport.ua.

"Хочу также сообщить украинским болельщикам, что в сборной меня в ноябре не будет, к сожалению. Я просто не смогу помочь физически, даже приехать не смогу. Уже поговорил с представителями ФБУ, объяснил им свою позицию, и они поняли мою ситуацию. Ребятам желаю удачи и верить в себя! Буду смотреть и болеть", - отметил игрок.

"Очень надеюсь, что все будет идти хорошо и к декабрю я уже вернусь на паркет. «Авеллино» держится хорошо. И в Серии А, и в Лиге чемпионов, им пока должно хватить запаса прочности. А потом я уже вернусь и помогу исправить ошибки. Звучит, может быть, где-то слишком пафосно, но такой уж я – уверенный в себе парень!", - добавил игрок.

Как сообщал УНИАН, накануне Евробаскета-2017 Фесенко перенес операцию на колене.