"Финикс" украинца Леня уступил "Бруклину", "Бостон" продлил победную серию в НБА

В ночь на вторник состоялись три матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает официальный сайт лиги. "Финикс Санз", за который выступает украинец Алексей Лень, уступил на родном паркете "Бруклину" - 92:98.

Кроме того, "Бостон" продлил победную серию в матче с "Атлантой", а чемпион "Голден Стэйт" одолел "Майами".

Атланта – Бостон 107:110 (25:26, 29:28, 21:28, 32:28)

Атланта: Шредер (23 + 6 подборов), Дедмон (19 + 12 подборов), Бэббит (9 + 5 подборов), Принс (7), Бэйзмор (5 + 8 подборов + 5 потерь) – старт; Белинелли (19 + 3 блок-шота), Дилэйни (13), Коллинз (8), Тэйлор (4), Кавано (0).

Бостон: Ирвинг (35 + 7 передач), Тэтум (21 + 8 подборов), Хорфорд (15 + 10 подборов + 9 передач), Браун (11), Бэйнс (2) – старт; Смарт (9 + 5 передач), Розир (8 + 5 подборов), Ойелейе (6), Тайс (3), Надер (0), Ларкин (0).

Финикс – Бруклин 92:98 (19:28, 22:19, 27:25, 24:26)

Финикс: Уоррен (20 + 9 подборов + 3 блок-шота), Букер (18), Джеймс (16), Крисс (4), Чендлер (3 + 7 подборов) – старт; Юлис (11), Лень (7 + 14 подборов), Дадли (6 + 5 подборов), Джексон (4), Дэниэлс (3), Бендер (0).

Бруклин: Расселл (23 + 6 подборов + 9 передач + 5 потерь), Крэбб (15), Кэрролл (14 + 11 подборов), Холлис-Джефферсон (4), Мозгов (2) – старт; Харрис (18), Зеллер (12), ЛеВерт (4 + 5 перехватов), Динуидди (4 + 7 передач), Эйси (2 + 7 подборов), Килпатрик (0).

Голден Стэйт – Майами 97:80 (22:21, 28:16, 25:20, 22:23)

Голден Стэйт: Дюрант (21 + 8 подборов + 6 передач + 3 блок-шота), Грин (18 + 9 подборов), Карри (16 + 5 подборов), Томпсон (13 + 6 подборов), Пачулия (4) – старт; Ливингстон (5), Луни (5), Игудала (4), Маккоу (4), Янг (3), Белл (2), Каспи (2), Макги (0).

Майами: Драгич (19), Уинслоу (6 + 7 подборов + 5 передач), Ричардсон (6 + 6 потерь), Уайтсайд (3 + 6 подборов), Уайт (0) – старт; Дж. Джонсон (21 + 9 подборов + 6 передач + 3 блок-шота), Олиник (10 + 5 подборов), Эллингтон (9), Т. Джонсон (3), Адебайо (3 + 6 подборов), Уолтон (0).