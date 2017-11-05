"Будивельник" победил "Химик" в центральной игре баскетбольной Суперлиги

Сегодня состоялись три поединка украинской баскетбольной Суперлиги. В центральном поединке столичный «Будивельник» обыграл на выезде южненский «Химик» - 62:58. Самым результативным в составе киевской команды был американский легионер Генри Дугат, который набрал 20 очков, прибавив к этому 7 подборов и 4 передачи. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

«Днепр» был сильнее «Политехника» благодаря уверенной игре разыгрывающего Александра Мишулы.

БИПА в овертайме обыграла «Черкасские Мавпы».

«Химик» — «Будивельник» 58:62 (12:15, 15:16, 17:14, 14:17)

«Химик»: Колтер (16), Сидоров (3), Мальчевский (5), Петров (7 + 8 подборов), Лав (12 + 6 подборов) — старт; Рябчук (2), Антипов, Павлов (5 + 5 подборов), Марченко, Эрианс (8).

«Будивельник»: Дугат (20 + 7 подборов + 4 передачи), Отверченко, Крутоус (16), Сандул (12 + 5 подборов), Анисимов (4 + 6 подборов) — старт; Бристол (0 + 7 подборов), Месяц (10 + 5 подборов), Зотов (0 + 5 подборов + 3 передачи + 4 потери).

«Днепр» — «Политехник» 98:64 (24:17, 26:9, 25:17, 23:21)

«Днепр»: Вильховецкий (8), Мишула (25 + 9 передач), Ревзин (10 + 6 подборов + 5 передач), Глебов (9), Тимофеенко (16 + 7 подборов) — старт; Шундель (11), Закурдаев (2 + 4 передачи), Санон (4), Шевченко (7), Мироненко (4), Сизов (2).

«Политехник»: Йованович (5 + 4 подбора + 5 потерь), Кузнецов, Козлов (12), Рочняк (18 + 5 потерь), Вуйович (12 + 6 подборов) — старт; Рудаков, Тарасенко, Барнс (12), Хаджишехович (5), Павленко.

БИПА — «Черкасские Мавпы» – ОТ 82:79 (14:23, 22:13, 11:23, 23:11, 12:9)

БИПА: Артамонов (15 + 7 подборов + 8 передач), Алферов, Эфианайи (26 + 6 подборов + 4 потери + 3 перехвата), Тищенко (8 + 5 подборов), Тихонов — старт; Слипенчук (3 + 5 подборов + 3 перехвата), Ходов (3), Беликов (22), Волчанов (5), Балабан

«Черкасские Мавпы»: Бояркин (7 + 4 передачи), Кольченко (25 + 5 подборов + 4 потери + 5 перехватов), Конев (5 + 6 подборов), Липовцев (1), Джефферсон (10 + 13 подборов + 3 перехвата) — старт; Кобец (10 + 5 подборов + 4 передачи), Руслов, Ткаченко, Джурич (7 + 5 подборов), Дэвис (14 + 7 подборов + 2 блок-шота).