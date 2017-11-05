"Кливленд" обыграл "Вашингтон" благодаря 57 очкам Леброна Джеймса

В Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи. Самой напряженной выдалась концовка в поединке "Чикаго" и "Нового Орлеана". Гости справились с "чикагскими буйловами" лишь в овертайме — 96:90. Свои традиционные дабл-даблы оформили Энтони Дэвис (27 очков и 16 подборов) и Демаркус Казинс (25 очков и 11 подборов), сообщает официальный сайт НБА.

"Кливленд Кавальерс" одержал победу над "Вашингтон Уизардс" в выездном матче - 130:122. Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс стал главной звездой встречи, собрав коллекцию из 57 очков, 11 подборов и 7 результативных передач.

Клипперс – Мемфис 104:113 (25:27, 31:33, 24:27, 24:26)

Клипперс: Гриффин (30 + 11 подборов + 5 потерь), Беверли (23 + 7 подборов), Джордан (12 + 10 подборов + 3 блок-шота), Галлинари (10 + 4 подбора + 6 передач), Риверс (7) – старт; Уильямс (13), Рид (4), Джонсон (2), Харрелл (2), Торнуэлл (1).

Мемфис: Конли (22), Газоль (21 + 6 подборов), Эннис (13 + 5 подборов), Брукс (2 + 5 подборов), Мартин (0) – старт; Эванс (20), Райт (13 + 9 подборов), Чалмерс (12), Парсонс (10).

Детройт – Сакраменто 108:99 (29:26, 23:23, 33:25, 23:25)

Детройт: Брэдли (24 + 5 потерь), Харрис (20), Драммонд (16 + 19 подборов), Джексон (15 + 7 передач), Джонсон (8) – старт; Смит (10), Толливер (10), Гэллоуэй (2), Кеннард (2), Буллок (1), Морлэнд (0).

Сакраменто: Рэндолф (19), Богданович (14), Фокс (14), Темпл (10), Коули-Стайн (8) – старт; Хилд (13 + 8 подборов), Мэйсон (7 + 6 передач), Ричардсон (5), Картер (4), Джексон (3), Куфос (2), Лабиссьер (0).

Чикаго – Новый Орлеан 90:96 OT (19:17, 19:21, 26:19, 19:26, 7:13)

Чикаго: Холидэй (18 + 9 подборов), Лопес (14 + 9 подборов + 5 потерь), Маркканен (14 + 7 подборов), Грант (13 + 8 подборов + 9 передач), Нваба (7) – старт; Валентайн (16 + 6 подборов), Ципзер (4), Данн (4), Фелисис (0), Пондекстер (0).

Новый Орлеан: Дэвис (27 + 16 подборов + 3 блок-шота), Казинс (25 + 11 подборов), Холидэй (10 + 6 передач), Каннингем (4 + 6 подборов), Мур (4) – старт; Нельсон (13), Миллер (11), Аллен (2), Кларк (0).

Миннесота – Даллас 112:99 (27:18, 32:31, 34:20, 19:30)

Миннесота: Таунс (31 + 12 подборов), Уиггинс (23), Гибсон (12 + 10 подборов), Тиг (11 + 10 передач + 5 потерь), Батлер (4 + 7 передач) – старт; Джонс (9), Кроуфорд (8), Бьелица (6), Мухаммад (4), Дженг (3), Олдрич (1), Джердж-Хант (0), Брукс (0).

Даллас: Смит (18), Барнс (17), Новицки (7), Мэттьюз (5), Межри (0) – старт; Харрис (15), Бареа (14 + 6 передач), Феррел (9), Пауэлл (5), Клебер (4), Клавелл (3), Ноэл (2), Уити (0).

Денвер – Голден Стэйт 108:127 (23:36, 31:24, 21:43, 32:24)

Денвер: Мюррей (9), Йокич (8 + 7 подборов), Чендлер (7), Миллсэп (6), Харрис (4) –старт; Бартон (21 + 8 подборов), Мудиай (15 + 7 передач), Лайлс (11), Фарид (9), Пламли (7). Джефферсон (6), Бизли (3 + 7 подборов), Артур (2).

Голден Стэйт: Дюрант (25 + 7 подборов + 7 передач), Карри (22 + 11 передач), Грин (15 + 7 подборов + 8 передач), Томпсон (15), Пачулия (8) – старт; Макги (11), Каспи (7 + 8 подборов), Уэст (7), Маккоу (6), Янг (5), Игудала (4 + 6 подборов), Луни (2), Белл (0).