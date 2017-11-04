"Финикс" украинца Лэня проиграл "Нью-Йорку" в очередном матче НБА

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны 12 матчей, в одном из которых "Финикс Санс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе проиграли "Нью-Йорк Никс", сообщает официальный сайт лиги.

На счету Лэня 9 очков и 7 подборов.

НБА. Регулярный чемпионат.

3 ноября.

Филадельфия – Индиана 121:110 (30:28, 26:35, 36:26, 29:21)

Филадельфия: Редик (31 + 6 передач), Ковингтон (22 + 6 подборов), Эмьиид (18 + 9 подборов + 5 передач + 6 потерь), Шарич (16 + 6 подборов), Симмонс (14 + 11 подборов + 11 передач + 3 блок-шота + 5 потерь) – старт; Луваву-Кабарро (6), Холмс (6), Бэйлесс (4), Макконнелл (3), Джонсон (2).

Индиана: Оладипо (31 + 7 передач), Богданович (21), Т. Янг (15), Сабонис (14 + 6 подборов), Коллисон (2) – старт; Тернер (11 + 9 подборов), Стивенсон (6), Джозеф (5), Д. Янг (3), Лиф (2).

Орландо – Чикаго 83:105 (26:28, 19:16, 15:29, 23:32)

Орландо: Фурнье (21), Вучевич (14 + 5 потерь), Гордон (11 + 7 подборов), Росс (5), Мак (2 + 8 передач) – старт; Исаак (8), Хкзлнья (8), Симмонс (6), Спейтс (3), Аффлало (2), Ивунду (2), Бийомбо (1).

Чикаго: Холидэй (19), Нваба (16), Маркканен (13 + 9 подборов), Лопес (11 + 10 подборов), Грант (7 + 6 передач) – старт; Валентайн (11), Данн (11), Ципзер (10), Фелисио (4 + 7 подборов), Пондекстер (3), Фелдер (0).

Детройт – Милуоки 105:96 (28:26, 31:22, 23:24, 23:24)

Детройт: Драммонд (24 + 15 подборов), Брэдли (23), Харрис (13), Джексон (9 + 8 передач), Джонсон (8) – старт; Смит (10), Толливер (7), Морлэнд (6 + 9 подборов), Гэллоуэй (5), Буллок (0).

Милуоки: Адетокумбо (29 + 4 блок-шота), Брогдон (21 + 10 передач), Миддлтон (16 + 7 подборов + 7 передач), Снелл (12), Хенсон (4 + 13 подборов) – старт; Мэйкер (9), Деллаведова (5), Лиггинс (0), Вон (0), Телетович (0), Терри (0).

Вашингтон – Кливленд 122:130 (36:42, 30:32, 27:30, 29:26)

Вашингтон: Бил (36), Гортат (15), Портер (15), Уолл (13 + 6 подборов + 15 передач), Моррис (2) – старт; Убре (21 + 6 подборов), Скотт (12), Микс (6), Маинми (2), Фрэйзер (0).

Кливленд: ЛеБрон (57 + 11 подборов + 7 передач), Роуз (20), Краудер (17 + 7 подборов), Лав (11 + 8 подборов), Ар Смит (3) – старт; Корвер (8), Грин (7), Фрай (3), Зизич (2), Уэйд (2).

Атланта – Хьюстон 104:119 (25:36, 26:33, 25:28, 28:22)

Атланта: Бэйзмор (18), Шредер (16), Принс (16), Дедмон (9 + 7 подборов), Мускала (3) – старт; Бэббит (12), Тэйлор (12), Дорси (10), Коллиз (8 + 12 подборов), Белинелли (0), Бпуссино (0).

Хьюстон: Харден (29 + 11 передач), Гордон (20), Капела (12 + 6 подборов), Ариза (12 + 7 подборов), Андерсон (11 + 8 подборов) – старт; Мба а Муте (20), Нене (8 + 6 подборов), Такер (3), Бдэк (2), Чжоу (2), Браун (0), Джексон (0).

Нью-Йорк – Финикс 120:107 (32:19, 33:31, 27:26, 28:31)

Нью-Йорк: Порзингис (37 + 7 подборов), Хардуэй (21), Кантер (16 + 15 подборов), Ли (10), Джек (2 + 7 подборов + 8 передач) – старт; Макдермотт (12), Бизли (11), Томас (5), О'Куинн (4), Нтиликина (2).

Финикс: Букер (34), Чендлер (15 + 10 подборов), Уоррен (6), Крисс (5 + 9 подборов), Джеймс (2 + 8 передач) – старт: Джексон (13), Лень (9 + 7 подборов), Дэниэлс (9), Бендер (7), Юлис (7), Джонс (0).

Даллас – Новый Орлеан 94:99 (25:28, 21:27, 17:20, 31:24)

Даллас: Барнс (26 + 6 подборов), Смит (16), Новицки (7 + 6 подборов), Мэттьюз (7), Ноэл (0 + 7 подборов) – старт; Бареа (13), Харрис (10), Межри (7 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Феррел (6), Пауэлл (2).

Новый Орлеан: Дэвис (30 + 13 подборов + 3 блок-шота), Казинс (20 + 22 подбора + 7 передач), Мур (11), Холидэй (6 + 8 подборов + 8 передач), Каннингем (4) – старт; Аллен (10), Миллер (9), Нельсон (6), Кларк (3), Смит (0).

Сан-Антонио – Шарлотт 108:101 (25:19, 24:26, 31:26, 28:30)

Сан-Антонио: Миллс (17), Олдридж (14 + 7 подборов), П. Газоль (5 + 10 подборов + 7 передач), Грин (4), Андерсон (4 + 6 подборов) – старт; Форбс (22), Гэй (20 + 7 подборов), Джинобили (10), Мюррей (10), Пол (2).

Шарлотт: Лэмб (27 + 9 подборов + 6 передач), Ховард (20 + 13 подборов), Бэкон (18 + 7 подборов), Уокер (13), Уильямс (7 + 6 подборов) – старт; Камински (6), Зеллер (5), Грэм (3), Монк (2).

Юта – Торонто 100:109 (26:29, 28:24, 28:36, 18:20)

Юта: Худ (17), Гобер (15 + 7 подборов), Рубио (13), Инглс (11 + 6 передач), Фэйворс (8 + 7 подборов) – старт; Митчелл (25), Юдо (4), Жеребко (3), Беркс (2), Сефолоша (2).

Торонто: ДеРозан (37 + 6 подборов + 6 потерь), Пауэлл (15), Лоури (15 + 10 передач), Ибака (10), Валанчюнас (6 + 8 подборов) – старт; Сиакам (8), Ануноби (6), ВанВлит (4), Пелтль (4), Райт (2), Ногейра (2).

Денвер – Майами 95:94 (28:37, 23:21, 25:13, 19:23)

Денвер: Миллсэп (27 + 9 подборов), Йокич (19 + 14 подборов), Чендлер (11), Харрис (10) – старт; Мудиай (12), Бартон (9), Пламли (4), Бизли (0), Фарид (0).

Майами: Драгич (23 + 7 передач), Уэйтерс (15), Уайтсайд (13), Уайт (8), Ричардсон (7 + 7 подборов) – старт; Джонсон (15 + 10 подборов), Олиник (8 + 6 подборов + 5 потерь), Уинслоу (3), Джонсон (2), Эллингтон (0), Адебайо (0).

Оклахома-Сити – Бостон 94:101 (31:18, 24:19, 16:30, 23:34)

Оклахома-Сити: Джордж (25 + 10 подборов), Уэстбрук (19 + 6 подборов + 11 передач + 6 потерь), Энтони (10 + 14 подборов), Адамс (7 + 10 подборов), Робертсон (7) – старт; Грант (11), Абринес (6), Паттерсон (6), Фелтон (3), Фергюсон (0).

Бостон: Ирвинг (25 + 6 передач), Хорфорд (20 + 8 подборов), Тэтум (13 + 6 подборов), Браун (10 + 12 подборов), Бэйнс (5 + 6 подборов) – старт; Моррис (9), Смарт (9), Розир (7), Ожелейе (3), Тайс (0).

Лейкерс – Бруклин 124:112 (30:29, 34:26, 31:29, 29:28)

Лейкерс: Лопес (34 + 10 подборов + 3 блок-шота), Кузьма (21 + 13 подборов), Ингрэм (18 + 10 подборов), Болл (6 + 5 подборов + 7 передач), Колдуэлл-Поул (6 + 6 подборов + 5 передач) – старт; Кларксон (19), Эннис (10), Рэндл (10 + 6 подборов), Харт (0), Брюэр (0).

Бруклин: Холлис-Джефферсон (21), Рассел (17 + 7 подборов + 7 передач), Кэрролл (11 + 8 подборов), ЛеВерт (7), Мозгов (5) – старт; Крэбб (25 + 6 подборов), Харрис (10), Зеллер (9), Динуидди (7), Килпатрик (0), Уайли (0).