"Химик" и "Будивельник" проиграли очередные матчи регулярного чемпионата Суперлиги

Лидеры чемпионата проиграли сверхнапряженные матчи с разницей в 1 очко.

В Украине состоялись матчи очередного тура национального чемпионата среди команд баскетбольной Суперлиги, в которых синхронные поражения потерпели лидеры турнирной таблицы - киевский "Будивельник" и южненский "Химик", сообщает официальный сайт соревнований. В третьем матче дня "Николаев" победил в гостях "Запорожье-ZOG". Суперлига. Регулярный чемпионат. 3 ноября. БИПА-Одесса – Будивельник (Киев) – 64:63 (15:11, 20:19, 12:18, 17:15) БИПА-Одесса: Кривцов 9о+6пд, Артамонов 8о+3пд+3пр, Танкслі 15о+7пд, Алферов 7о+2пд, Тищенко 4+5пд; Сліпенчук 3о+2пд, Ходов 3, Беликов 12о+5пд, Тихонов 3о+3пд, Воевода, Волчанов, Балабан. Строитель: Бристол 6о+8пд, Сандул 8о+4пд, Отверченко 2о+1пд+3пр, Дугат 11о+3пд+6пр, Крутоус 8о+7пд; Анисимов 10о+5пд+3пр, Конате 2пд, Месяц 2о+3пд, Зотов 1пд+2пр, Дроздов, Филдс 16о+1пд. Запорожье-ZOG - Николаев 79:84 (22:24 19:16, 17:23, 21:21) Запорожье: Буренко 8 + 5 передач, Щепкин ), Овдеєнко 15 + 6 подборов + 4 передачи, Ворнік 5, Анисимов 11 + 6 подборов + 3 блок-шота - старт; Буц 15 + 6 подборов, Ясиненко 10, Кожемякин 9 + 7 подборов, 5 Кондраков Николаев: Попов 12, Мусиенко 6) Носков 15 + 8 подборов + 4 передачи, Давидюк, Аникиенко 2 - старт; Иванов(2, Шостуха 14, Тонченко, Шепиля, Онуфриев 20 + 4 подбора, Кушниров 13 + 10 подборов БК «Химик» - БК «Черкасские Мавпы» 67:68 (10:19; 20:16; 19:15; 18:20)

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