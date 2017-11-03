"Голден Стэйт" и "Портленд" выиграли очередные матчи регулярного чемпионата НБА

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись два матча, в которых победы одержали "Голден Стэйт Уорриорз" и "Портленд Трейл Блэйзерс", сообщает официальный сайт лиги.

Если победа "Голден Стэйт" над "Сан-Антонио Сперс" была более чем уверенная, с разницей в 20 очков, то в матче "Портленда" и "Лос-Анджелес Лейкерс" все решилось в последние мнгновения игры, победой с минимальной разницей в 3 очка.

НБА. Регулярный чемпионат.

2 ноября.

Сан-Антонио – Голден Стэйт 92:112 (33:24, 22:26, 23:34, 14:28)

Сан-Антонио: Олдридж (24 + 10 подборов), Андерсон (16 + 7 подборов), Газоль (11 + 6 подборов), Грин (8), Милс (6) – старт, Гэй (9 + 7 подборов), Форбс (7), Джинобили (6), Мюррей (4+ 6 подборов), Пол (1), Уайт (0), Бертанс (0).

Голден Стэйт: Томпсон (27), Дюрант (24 + 8 подборов), Карри (21 + 8 подборов), Грин (16), Пачулия (4) – старт, Маккоу (9), Игудала (5), Уэст (2), Белл (2), Каспи (2), Макги (0), Ливингстон (0), Янг (0).

Портленд – Лейкерс 113:110 (41:25, 25:37, 21:23, 26:25)

Портленд: Лиллард (32 + 6 подборов), Нуркис (28), Макколлум (22), Харклесс (4), Вонле (0) – старт, Пэт Коннотон (9), Дэвис (7 + 8 подборов), Тернер (6 + 7 подборов), Свениган (5), Коллинз (0).

Лейкерс: Лопес (27), Ингрэм (14), Колдуэлл-Поул (14), Нэнс (7), Болл (0) – старт, Кузьма (22), Кларксон (14), Рэндл (8 + 6 подборов), Брюэр (2), Харт (2).