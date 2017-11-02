"Финикс" украинца Лэня обыграл "Вашингтон" и одержал вторую победу подряд в НБА

В ночь на четверг в Нацинальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе обыграл "Вашингтон Уизардс" и выиграл второй матч подряд, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 122:116.

Лэнь набрал в этом матче 4 очка и сделал 6 подборов.

Ранее "Санс" обыграл "Бруклин Нетс", в ночь на четверг.

НБА. Регулярный чемпионат.

1 ноября.

Вашингтон – Финикс 116:122 (32:15, 32:37, 26:35, 26:35)

Вашинигтон: Бил (40 + 6 подборов), Уолл (21 + 5 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Гортат (9 + 13 подборов), Убре (8), Смит (6) – старт; Скотт (12 + 8 подборов), Саторански (6), Фрэйзер (6), Микс (6), Маинми (2 + 6 подборов).

Финикс: Уоррен (40 + 10 подборов), Букер (22), Джеймс (10 + 6 подборов), Крисс (9 + 10 подборов), Чендлер (8) – старт; Бендер (8), Юлис (8), Джексон (7), Дэниэлс (6), Лень (4 + 6 подборов).

Филадельфия – Атланта 119:109 (34:25, 25:32, 34:36, 26:16)

Филадельфия: Ковингтон (22), Эмбиид (21 + 12 подборов + 6 передач + 3 перехвата + 3 блок-шота), Симмонс (19 + 13 подборов + 9 передач), Редик (8), Шарич (5 + 6 подборов) – старт; Бэйлесс (14), Джонсон (12 + 8 подборов), Макконнелл (12 + 6 подборов + 7 передач), Луваву-Кабарро (6).

Атланта: Шредер (25 + 6 передач), Принс (17 + 11 подборов), Дедмон (10 + 9 подборов), Бэйзмор (8 + 4 перехвата), Мускала (2) – старт; Бэббит (16), Белинелли (8), Тэйлор (8), Дилэйни (8), Коллинз (7 + 7 подборов), Дорси (0), Бруссино (0).

Кливленд – Индиана 107:124 (28:30, 33:32, 24:30, 22:32)

Кливленд: Джеймс (33 + 6 подборов + 11 передач + 8 потерь), Роуз (19), Лав (13 + 13 подборов), Смит (6), Томпсон (2 + 7 подборов) – старт; Грин (15), Краудер (9), Уэйд (5), Корвер (5), Фрай (0), Осман (0), Жижич (0), Кальдерон (0).

Индиана: Янг (26 + 6 подборов + 4 перехвата), Коллисон (25 + 5 подборов + 8 передач), Оладипо (23 + 7 передач), Богданович (17), Сабонис (15 + 12 подборов + 6 передач) – старт; Джозеф (9 + 6 передач), Лиф (5), Джефферсон (2), Уилкинс (2), Стивенсон (0).

Шарлотт – Милуоки 126:121 (25:32, 35:25, 28:31, 38:33)

Шарлотт: Уокер (26), Ховард (17 + 11 подборов + 6 потерь), Лэмб (16), Уильямс (15), Кидд-Гилкрист (0) – старт; Монк (25), Макински (11), Бэйкон (10), Зеллер (6 + 8 подборов), Грэм (0).

Милуоки: Миддлтон (43 + 5 подборов + 7 передач), Брогдон (20), Снелл (17), Адетокумбо (14 + 13 подборов + 5 передач), Хенсон (4 + 10 подборов + 6 передач) – старт; Телетович (12), Мэйкер (5), Деллаведова (3), Лиггинс (3).

Бостон – Сакраменто 113:86 (27:24, 31:21, 31:15, 24:26)

Бостон: Браун (22 + 6 подборов), Ирвинг (22 + 5 передач + 4 перехвата), Тэтум (12), Хорфорд (7 + 7 подборов + 6 передач), Бэйнс (4 + 9 подборов) – старт; Розир (12), Ойелейе (11), Тайс (10 + 10 подборов), Надер (7), Йабуселе (4), Смарт (2 + 8 передач), Ларкин (0).

Сакраменто: Рэндолф (16), Хилл (10), Богданович (6), Коули-Стайн (2), Темпл (2) – старт; Хилд (17 + 7 подборов + 5 потерь), Лабиссьер (8), Фокс (6 + 6 передач), Куфос (6), Ричардсон (6), Джексон (5), Картер (2), Мэйсон (0)

Майами – Чикаго 97:91 (27:17, 22:30, 18:17, 30:27)

Майами: Драгич (20 + 5 подборов + 6 передач), Уайтсайд (13 + 14 подборов), Уэйтерс (13 + 7 подборов + 7 передач), Ричардсон (3), Уайт (3) – старт; Джонсон (19), Олиник (8), Уинслоу (8), Эллингтон (6), Адебайо (4).

Чикаго: Маркканен (25 + 8 подборов), Лопес (22), Холидэй (9 + 6 подборов), Грант (7 + 8 передач), Нваба (4 + 11 подборов) – старт; Данн (11 + 7 подборов + 5 передач), Валентайн (7), Фелисио (6), Ципзер (0), Пондекстер (0).

Мемфис – Орландо 99:101 (26:23, 28:31, 21:27, 24:20)

Мемфис: Газоль (22 + 9 подборов), Эннис (14), Харрисон (9), Чалмерс (7), Мартин (0) – старт; Эванс (32 + 5 потерь), Брукс (12), Райт (2), Парсонс (1 + 6 передач).

Орландо: Фурнье (22 + 8 подборов), Гордон (19 + 7 подборов), Росс (15), Вучевич (7), Огастин (5) – старт; Симмонс (9 + 5 потерь), Мак (9 + 8 передач), Айзек (7), Спейтс (6), Аффлало (2), Бийомбо (0), Хезонья (0).

Новый Орлеан – Миннесота 98:104 (28:31, 26:34, 23:18, 21:21)

Новый Орлеан: Казинс (35 + 9 подборов + 6 передач + 6 перехватов + 3 блок-шота + 8 потерь), Дэвис (24 + 10 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Холидэй (14 + 6 передач), Мур (5 + 4 перехвата), Каннингем (3) – старт; Аллен (10), Кларк (5), Диалло (2), Нельсон (0), Миллер (0).

Миннесота: Батлер (23 + 3 перехвата), Уиггинс (18 + 6 подборов), Гибсон (11 + 12 подборов), Тиг (5 + 9 передач), Таунс (2) – старт; Дженг (12 + 8 подборов), Бьелица (12), Кроуфорд (11), Мухаммад (6), Джонс (4).

Нью-Йорк – Хьюстон 97:119 (27:24, 21:36, 26:40, 23:19)

Нью-Йорк: Хардуэй (23 + 6 подборов), Порзингис (19 + 5 подборов), Кантер (12 + 6 подборов), Ли (7), Джек (4) – старт; Дотсон (9), Макдермотт (6), Эрнангомес (6), О'Куинн (4), Томас (3 + 7 подборов), Нтиликина (2 + 8 передач + 5 перехватов), Сешнс (2), Бизли (0).

Хьюстон: Харден (31 + 5 подборов + 8 передач + 7 потерь), Андерсон (21), Гордон (17), Ариза (16 + 8 подборов), Капела (12 + 13 подборов + 3 блок-шота) – старт; Мба и Муте (10 + 9 подборов), Нене (4), Такер (3), Чжоу (3), Джексон (2), Блэк (0), Браун (0).

Денвер – Торонто 129:111 (34:19, 26:27, 43:25, 26:40)

Денвер: Мюррей (24), Миллсэп (20), Харрис (15), Чендлер (9), Йокич (8 + 16 подборов + 10 передач) – старт; Мудиай (16 + 6 передач), Бартон (13), Бизли (7), Фарид (7), Пламли (6 + 8 подборов), Лайлс (3), Джефферсон (1).

Торонто: Пауэлл (14), Ибака (11), ДеРозан (10), Лоури (9 + 5 подборов), Валанчюнас (8 + 5 подборов) – старт; Райт (12 + 6 передач), Сиакам (10 + 8 подборов), Маккини (9), ВанВлит (7), Ануноби (6), Ногейра (5), Майлз (5), Пелтль (5 + 6 подборов).

Юта – Портленд 112:103 OT (22:20, 17:19, 25:30, 30:25, 18:9)

Юта: Рубио (30 + 5 подборов), Гобер (16 + 19 подборов + 3 блок-шота), Инглс (7 + 8 подборов), Фэйворс (5), Худ (0) – старт; Митчелл (28 + 6 подборов), Сефолоша (15 + 9 подборов), Жеребко (8 + 7 подборов), Беркс (3), Юдо (0).

Портленд: Лиллард (33 + 10 подборов + 8 передач), Нуркич (19 + 11 подборов + 3 блок-шота), Макколлум (16 + 10 подборов + 6 потерь), Амину (8 + 6 подборов), Харклесс (7) – старт; Дэвис (7), Тернер (6 + 6 подборов), Вонле (5), Коннотон (2).

Клипперс – Даллас 119:98 (32:29, 34:19, 29:29, 24:21)

Клипперс: Гриффин (20 + 6 подборов + 7 передач), Риверс (19), Галлинари (14 + 6 подборов), Джордан (13 + 9 подборов), Беверли (8) – старт; Уильямс (17), У. Джонсон (9), Харрелл (8 + 8 подборов), Торнуэлл (3), Деккер (3), Эванс (3), Рид (2 + 6 подборов), Б. Джонсон (0)

Даллас: Смит (18 + 6 потерь), Барнс (14), Новицки (13 + 8 подборов), Харрис (12), Мэттьюз (11) – старт; Клебер (11), Феррел (9), Ноэл (4), Уити (3), Бареа (2), Межри (1), Пауэлл (0).