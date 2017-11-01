"Финикс" украинца Лэня обыграл "Бруклин" в очередном матче НБА

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись четыре матча, в одном из которых "Финикс Санс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе обыграл "Бруклин Нетс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч закончился со счетом 122:114.

Судьба матча решилась в заключительной четвертой четверти. Если в первой 12-минутке "Санс" добился 6-очкового преимущества (30:24), а во второй свел четверть вничью (29:29), то третью 12-минутку проиграл с разницей в 7 очков и стал уступать в общем счете "-1" (28:35).

В заключительном периоде "Финикс" имел заметное преимущество над соперником и выиграл со счетом 35:26.

На счету Лэня в этом матче 6 очков и 15 подборов.

НБА. Регулярный чемпионат.

31 октября.

Индиана – Сакраменто 101:83 (24:13, 31:17, 14:18, 32:35)

Индиана: Богданович (17), Т. Янг (15), Оладипо (14), Сабонис (12 + 16 подборов + 5 передач), Коллисон (3) – старт; Джозеф (13), Лиф (7), Стивенсон (6 + 7 подборов), Пойтресс (6), Джефферсон (4 + 8 подборов + 3 блок-шота), Анигбогу (4), Д. Янг (0), Уилкинс (0).

Сакраменто: Рэндолф (12), Хилл (8 + 6 подборов), Богданович (7), Коули-Стайн (4 + 7 подборов), Хилд (4) – старт; Фокс (18), Лабиссьер (8 + 8 подборов), Мэйсон (6), Куфос (5 + 7 подборов), Джексон (5), Папаяннис (4), Ричардсон (2).

Бруклин – Финикс 114:122 (24:30, 29:29, 35:28, 26:35)

Бруклин: Рассел (33 + 6 подборов), Холлис-Джефферсон (21 + 7 подборов), Кэрролл (13), ЛеВерт (11), Мозгов (2) – старт; Динуидди (15), Харрис (6), Крэбб (5 + 6 подборов), Зеллер (4),Букер (4).

Финикс: Букер (32 + 7 подборов), Джеймс (24), Ти Джей Уоррен (20 + 11 подборов), Крисс (5), Чендлер (2 + 13 подборов) – старт; Юлис (11), Бендер (10), Джексон (8), Лэнь (6 + 15 подборов), Дэниэлс (4).

Милуоки – Оклахома-Сити 91:110 (23:31, 19:29, 22:25, 27:25)

Милуоки: Адетокумбо (28 + 8 подборов), Миддлтон (9 + 7 подборов), Мэйкер (8), Снелл (5), Брогдон (4) – старт; Вон (9), Телетович (8), Деллаведова (7), Лиггинс (6), Уилсон (4), Браун (2), Хенсон (1 + 3 блок-шота).

Оклахома-Сити: Джордж (20), Энтони (17 + 8 подборов), Адамс (14 + 11 подборов), Уэстбрук (12 + 10 подборов + 9 передач), Робертсон (9) – старт; Грант (17), Фелтон (9 + 6 передач), Абринес (6), Паттерсон (6), Хьюстис (0), Фергюсон (0), Джонсон (0).

Лейкерс – Детройт 113:93 (25:22, 33:23, 29:27, 26:21)

Лейкерс: Нэнс-мл (14 + 12 подборов), Колдуэлл-Поул (13 + 6 подборов), Болл (13 + 6 подборов), Ингрэм (13 + 5 подборов + 6 передач + 5 потерь), Лопес (8) – старт; Рэндл (17 + 7 подборов), Кузьма (16 + 6 подборов), Кларксон (10), Богут (4), Харт (3), Эннис (2), Зубац (0), Брюэр (0).

Детройт: Джексон (18 + 7 подборов), Харрис (18), Драммонд (10 + 12 подборов), Джонсон (9), Брэдли (8) – старт; Смит (12), Толливер (6), Гэллоуэй (5), Луэр (4), Элленсон (3), Буллок (0), Морлэнд (0).