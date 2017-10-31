Бельгийский "Монс" разгромил южненский "Химик" в матче баскетбольного Кубка Европы

В Монсе (Бельгия) завершился матч Кубка Европы по баскетболу, в котором "Монс" принимал южненский "Химик" и разгромил соперника, сообщает официальный сайт соревнований.

Южненский клуб смог составить конкуренцию сопернику в первой четверти, который даже выиграл со счетом 17:19. Но, уже во второй четверти, соперник буквально смял украинскую команду - 22:6.

После большого перерыва гости продолжили наращивать свое преимущество, разгромив "Химик" в третьей четверти - 23:6. И только в заключительной, ничего не решавшей четвертой 10-минутке "Химик" сумел немного сократить отставание в счете - 13:20.

Самым результативным игроком в составе украинской команды в этом матче стал Вячеслав Петров, на счету которого 10 очков.

Таким образом, на данный момент у "Химика" разница побед/поражений 0/4 и последнее место в турнирной таблице Группы G.