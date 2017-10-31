Баскетболист Гладырь заявил о возвращении в сборную Украины

Сегодня официальный сайт Международной федерации баскетбола разместил на стартовой странице интервью с украинским игроком Сергеем Гладырем в котором он анонсирует возвращение в ряды национальной сборной.

Федерация баскетбола Украины подала важнейшие фрагменты интервью.

"Я пообещал нашему тренеру играть за сборную Украины в ноябре. Я сейчас чувствую себя хорошо, я приеду, потому что хочу приехать. Я хочу играть за свою страну. Вопрос мог быть только в моих кондициях, буду ли я здоровым. Я хочу играть за Украину, чтобы она была представлена на баскетбольной карте мира, на вершине европейского баскетбола, хочу чтобы мы соревновались с сильнейшими игроками мира. Мы попробуем пробиться как можно выше, как мы это сделали на Евробаскете 2013 года, мы попробуем вернуться на Чемпионат мира, попробуем побороться за олимпийские лицензии", - сказал в начале Гладырь.

На замечание собеседника о том, что "в вашей сборной есть талантливые игроки", Гладырь подчеркнул: "Да, а наша игра баскетбол и в нем все может случиться. В 2013-м никто не мог подумать, что мы будем шестыми и квалифицируемся на Чемпионат мира. Это был успех. Я был частью этого успеха и желал продолжения. Такие моменты, когда ты гордишься своими партнерами по сборной дорого стоят, ты гордишься тем что ты украинец и тем что создается баскетбольная история твоего народа. Играть за свою страну - это нечто особенное. Ты играешь не за деньги, ты играешь ради таких вот моментов".

А на вопрос о том, что команде предстоит сыграть на выезде в Швеции (24 ноября) и дома против Турции (26 ноября) и какой из этих матчей игрок ждет больше\, Гладырь ответил: "Обоих, мы должны побеждать. Если мы желаем пробиться во второй раунд квалификации, то нам необходимо побеждать хоть так, хоть так. Швеция очень неплохая команда, у них есть хорошие снайперы, они играют в солидный баскетбол. Я видел один из их матчей предварительного отбора, это была игра с Боснией и Герцеговиной, они показали солидный уровень, но нам надо попытаться победить их, потом мы будем играть дома. Уже не будет иметь значения кто будет играть за Турцию, мы должны играть на победу, особенно перед глазами наших болельщиков. Мы очень давно не играли перед глазами своих поклонников".

Как сообщал УНИАН, Сергей Гладырь не принял участия в Евробаскете-2017 поскольку этим летом ему была сделана операция на колене. Новый сезон он успешно начал со своим клубом "Монако", который лидирует в группе А Лиги Чемпионов и занимает место в лидирующей группе команд чемпионата Франции.