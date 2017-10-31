"Голден Стэйт" разгромил "Клипперс" в матче НБА

Состоялись очередные матчи Национальной баскетбольной ассоциации. "Голден Стэйт" на выезде разгромил "Клипперс" со счетом 141:113. Лучшим в составе действующих чемпионов был Стивен Карри, набравший 31 пункт.

"Миннесота" лишь в овертайме праздновала победу в поединке с "Майами". "Нью-Йорк" дома с небольшим отрывом обыграл "Денвер", а "Шарлотт" добился успеха во встрече с "Мемфисом".

Бостон – Сан-Антонио 108:94 (30:26, 24:23, 26:18, 28:27)

Бостон: Ирвинг (24 + 6 передач + 3 перехвата), Браун (18), Хорфорд (14 + 13 подборов + 5 передач), Тэтум (7 + 11 подборов), Бэйнс (6) – старт; Розир (12), Смарт (9 + 7 передач), Ойелейе (7), Тайс (6 + 6 подборов), Ябуселе (3), Надер (2), Ларкин (0).

Сан-Антонио: Олдридж (11), Газоль (11 + 8 подборов), Мюррей (10 + 5 потерь), Грин (7), Андерсон (5) – старт; Пол (18), Гэй (14), Форбс (8), Миллс (7), Бертанс (3), Уайт (0).

Майами – Миннесота 122:125 OT (32:23, 30:37, 20:19, 28:31, 12:15)

Майами: Уэйтерс (33 + 3 перехвата), Драгич (18 + 6 подборов + 6 потерь), Адебайо (13 + 13 подборов), Ричардсон (5), Джонсон (2 + 7 подборов) – старт; Олиник (23 + 5 подборов), Джонсон (12), Уинслоу (10 + 8 подборов), Уайт (6), Эллингтон (0).

Миннесота: Тиг (23 + 5 подборов + 11 передач + 6 перехватов), Уиггинс (22 + 7 подборов), Таунс (20 + 12 подборов + 3 блок-шота), Батлер (16), Гибсон (7) – старт; Кроуфорд (13), Бьелица (9), Дженг (6), Джонс (5), Мухаммад (4).

Нью-Йорк – Денвер 116:110 (35:25, 30:18, 19:38, 32:29)

Нью-Йорк: Порзингис (38 + 7 подборов + 5 потерь), Хардуэй (13), Кантер (12 + 9 подборов), Ли (12), Джек (6 + 9 передач) – старт; О'Куинн (15 + 12 подборов), Макдермотт (11), Нтиликина (5), Бизли (4), Дотсон (0), Эрнангомес (0).

Денвер: Йокич (28 + 8 подборов), Мюррей (20), Харрис (18), Миллсэп (8 + 10 подборов), Чендлер (6) – старт; Мудиай (15), Бартон (13), Пламли (2), Артур (0), Бизли (0), Фарид (0).

Хьюстон – Филадельфия 107:115 (27:37, 29:21, 24:34, 27:23)

Хьюстон: Харден (29 + 7 передач + 4 перехвата + 7 потерь), Гордон (25), Капела (12 + 15 подборов), Андерсон (11), Ариза (7) – старт; Мба а Муте (11), Нене (7), Такер (5).

Филадельфия: Симмонс (24 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Эмбиид (22 + 9 подборов + 5 передач), Шарич (14 + 6 подборов), Бэйлесс (10), Ковингтон (5 + 8 подборов) – старт; Луваву-Кабарро (17), Джонсон (12 + 10 подборов), Макконнелл (11), Андерсон (0).

Мемфис – Шарлотт 99:104 (31:31, 26:20, 25:22, 17:31)

Мемфис: Конли (16 + 6 передач), Эннис (11), Газоль (10 + 7 подборов + 3 блок-шота), Харрисон (7), Мартин (4) – старт; Эванс (19 + 10 подборов), Брукс (11 + 8 подборов), Парсонс (9), Райт (8), Чалмерс (4).

Шарлотт: Уокер (27 + 6 передач), Лэмб (17 + 8 подборов), Кидд-Гилкрист (10 + 6 подборов), Уильямс (9 + 8 подборов), Ховард (2 + 7 подборов) – старт; Монк (13), Зеллер (11 + 8 подборов), Камински (9 + 6 подборов), Грэм (4), Бэйкон (2).

Новый Орлеан – Орландо 99:115 (24:33, 40:27, 20:27, 15:28)

Новый Орлеан: Дэвис (39 + 10 подборов), Казинс (12 + 12 подборов + 7 передач + 3 перехвата + 6 потерь), Холидэй (11 + 8 передач + 3 перехвата + 6 потерь), Каннингем (8), Мур (8 + 3 перехвата) – старт; Аллен (9), Нельсон (5 + 6 передач), Кларк (5), Диалло (2), Смит (0).

Орландо: Фурнье (20 + 5 потерь), Вучевич (20 + 8 подборов), Гордон (17 + 7 подборов), Росс (8), Огастин (6) – старт; Симмонс (20 + 6 подборов), Спейтс (18), Айзек (4 + 7 подборов), Хезонья (2), Бийомбо (0), Мак (0).

Юта – Даллас 104:89 (21:27, 23:26, 32:15, 28:21)

Юта: Худ (25), Рубио (20 + 6 передач), Гобер (17 + 12 подборов + 6 передач + 6 блок-шотов), Фэйворс (10), Инглс (3 + 6 подборов + 6 передач) – старт; Сефолоша (11), Митчелл (8), Беркс (6), Джонсон (2), О'Нил (2), Юдо (0), Жеребко (0), Нето (0).

Даллас: Новицки (18), Мэттьюз (8), Барнс (6 + 7 подборов), Ноэл (6), Смит (2) – старт; Бареа (17), Харрис (15), Феррел (9), Пауэлл (7 + 10 подборов), Клебер (1), Межри (0), Клавелл (0), Уити (0)

Портленд – Торонто 85:99 (29:29, 6:25, 26:27, 24:18)

Портленд: Лиллард (36 + 6 потерь), Макколлум (16), Нуркич (8 + 6 подборов), Харклесс (4), Амину (4 + 7 подборов) – старт; Дэвис (7 + 8 подборов), Коннотон (6), Тернер (4), Сваниган (0), Напьер (0).

Торонто: ДеРозан (25), Лоури (19 + 10 подборов + 6 передач), Ногейра (17 + 9 подборов), Пауэлл (8), Сиакам (6) – старт; Райт (7), Пелтль (6), Майлз (5), Ануноби (4), ВанВлит (2), Кабокло (0), Маккини (0).

Клипперс – Голден Стэйт 113:141 (28:34, 29:40, 29:33 , 27:34)

Клипперс: Галлинари (19), Гриффин (16), Беверли (14), Джордан (10 + 11 подборов), Риверс (5) – сатрт; Уильямс (17), У. Джонсон (8), Рид (6 + 8 подборов), Эванс (6), Деккер (5), Б. Джонсон (5), Торнуэлл (2), Харрелл (1).

Голден Стэйт: Карри (31 + 5 подборов + 6 передач), Дюрант (19 + 7 подборов), Грин (16 + 9 подборов + 6 передач), Томпсон (15 + 6 передач), Пачулия (6) – старт; Макги (10), Ливингстон (8), Белл (8), Маккоу (7), Уэст (7), Каспи (6), Игудала (5), Янг (3).