"Кливленд" уступил "Нью-Йорку", "Голден Стэйт" проиграл "Детройту" в матчах НБА

В ночь на понедельник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт НБА.

"Нью-Йорк" в гостях нанес поражение "Кливленду" благодаря потрясающей игре Хардуэя (34 очков) и Порзингиса (32 очка). "Индиана" с преимуществом всего 3 очка обыграла "Сан-Антонио". Кроме того, неудачу в родных стенах потерпел действующий чемпион "Голден Стэйт", который уступил "Денверу".

Атланта – Милуоки 106:117 (16:28, 32:33, 25:31, 33:25)

Атланта: Шредер (21 + 8 передач), Принс (17), Бэйзмор (15 + 6 передач), Мускала (10), Дедмон (8) – старт; Коллинз (14 + 7 подборов), Белинелли (9), Тэйлор (7), Бэббеит (5), Дилэйни (0), Мэджетт (0).

Милуоки: Адетокумбо (33 + 11 подборов + 5 передач), Миддлтон (27 + 7 подборов + 9 передач), Брогдон (16), Мэйкер (3), Снелл (3) – старт; Вон (12), Хенсон (12 + 9 подборов), Деллаведова (6), Телетович (5), Уилсон (0), Браун (0).

Индиана – Сан-Антонио 97:94 (26:24, 27:24, 15:16, 29:30)

Индиана: Оладипо (23 + 7 потерь), Сабонис (22 + 12 подборов), Богданович (15 + 8 подборов), Янг (12), Коллисон (8 + 6 передач) – старт; Джефферсон (6 + 7 подборов), Джозеф (4), Янг (3), Стивенсон (3), Лиф (1).

Сан-Антонио: Олдридж (26 + 8 подборов), Пау Газоль (17 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Грин (10), Андерсон (8 + 8 подборов), Мюррей (4) – старт; Миллс (10), Гэй (10), Пол (6), Джинобили (3), Форбс (0), Бертанс (0).

Бруклин – Денвер 111:124 (36:29, 27:31, 21:40, 27:24)

Бруклин: Холлис-Джефферсон (18 + 6 подборов), Расселл (12 + 8 передач + 6 потерь), ЛеВерт (8 + 6 подборов), Крэбб (8), Мозгов (7 + 11 подборов) – старт; Динуидди (22), Харрис (16), Букер (8), Килпатрик (6 + 8 подборов), Зеллер (4), Аллен (2), Уайтхэд (0), Уайли (0).

Денвер: Мюррей (26), Йокич (21 + 14 подборов + 4 передачи), Чендлер (18 + 5 подборов), Харрис (14), Миллсэп (13 + 11 подборов + 5 передач) – старт; Мудиай (15), Пламли (10 + 7 подборов), Бартон (7), Бизли (0), Лайлс (0), Джефферсон (0).

Шарлотт – Орландо 120:113 (27:24, 34:25, 32:37, 27:27)

Шарлотт: Уокер (34 + 6 подборов + 10 передач), Ховард (22 + 10 подборов), Лэмб (20 + 6 подборов + 7 передач), Уильямс (13 + 11 подборов), Кидд-Гилкрист (10) – старт; Зеллер (6 + 6 подборов), О'Брайан (5), Бэйкон (4 + 8 подборов), Грэм (4 + 7 подборов), Монк (2).

Орландо: Фурнье (23), Гордон (17 + 9 подборов), Росс (17 + 5 подборов), Вучевич (15 + 11 подборов), Огастин (0) – старт; Симмонс (27), Мак (10), Бийомбо (2), Хезонья (2).

Сакраменто – Вашингтон 83:110 (16:35, 16:28, 28:25, 23:22)

Сакраменто: Богданович (15 + 4 перехвата), Лабиссьер (10), Хилд (7), Койли-Стайн (6 + 9 подборов), Фокс (2) – старт; Мэйсон (11), Ричардсон (10), Куфос (7 + 10 подборов), Джексон (6), Темпл (5), Сэмпсон (4), Картер (0), Папаяннис (0).

Вашингтон: Уолл (19 + 9 передач + 6 потерь), Портер (16), Бил (15), Убре (9 + 7 подборов), Гортат (6 + 9 подборов) – старт; Скотт (13), Маинми (5), Смит (5), Маккаллоу (5), Фрэйзер (3), Саторански (3).

Кливленд – Нью-Йорк 95:114 (19:29, 35:33, 21:30, 20:22)

Кливленд: Лав (22 + 11 подборов), Джеймс (16 + 10 подборов + 7 передач), Роуз (15), Смит (11), Томпсон (1) – старт; Корвер (13), Грин (6), Уэйд (6), Краудер (5), Фрай (0), Осман (0), Кальдерон (0).

Нью-Йорк: Хардуэй (34 + 8 передач), Порзингис (32 + 12 подборов), Кантер (18 + 12 подборов), Ли (15 + 10 подборов), Джек (2 + 9 передач) – старт; Нтиликина (5), Томас (5), Макдермотт (3), О'Куинн (0).

Голден Стэйт – Детройт 107:115 (35:27, 22:25, 24:30, 26:33)

Голден Стэйт: Томпсон (29), Дюрант (28 + 6 подборов), Карри (27 + 6 подборов + 8 передач + 5 потерь), Грин (2 + 13 подборов + 6 потерь), Пачулия (2) – старт; Макги (6), Игудала (4), Уэст (4), Каспи (3), Ливингстон (2), Янг (0), Маккоу (0).

Детройт: Брэдли (23), Джексон (22), Харрис (16), Джонсон (15), Драммонд (8 + 18 подборов + 5 передач + 5 перехватов + 4 потери) – старт; Смит (16), Толливер (7), Луэр (4), Буллок (4), Гэллоуэй (0).