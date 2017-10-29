"Новый Орлеан" нанес поражение "Кливленду" в матче НБА

Состоялись очередные встречи Национально баскетбольной ассоциации, сообщает сайт НБА.

Баскетболисты «Нью-Орлеан Пеликанс» не оставили шансов гостям из «Кливленд Кавальерс», обыграв вице-чемпионов НБА со счётом 123:101.

«Кливленд» провалил начало встречи, проиграв первую четверть с разницей в 13 очков, а также уступил в четвёртой четверти «-16». Лучшим игроком матча стал оформивший трипл-дабл Демаркус Казинс (29 очков, 12 подборов и 10 передач). Вернувшийся в строй после повреждения Энтони Дэвис отметился дабл-даблом из 30 очков и 14 подборов.

В свою очередь «Лос-Анджелес Клипперс» потерпели первое поражение в сезоне, уступив «Детройту».

"Финикс" Алексея Леня проиграл "Портленду", при этом украинец вышел в старте и набрал 12 очков и 8 подборов.

Новый Орлеан – Кливленд 123:101 (35:22, 30:30, 24:31, 34:18)

Новый Орлеан: Дэвис (30 + 14 подборов), Холидэй (29 + 7 передач), Казинс (29 + 12 подборов + 10 передач), Мур (24), Каннингем (2) – старт; Кларк (3), Аллен(2), Кук (2), Смит (2), Нельсон (0 + 6 передач), Миллер (0), Джонс (0), Диалло(0).

Кливленд: Лав (26 + 11 подборов), Джеймс (18 + 8 передач), Томпсон (7), Шамперт (5), Джей Ар Смит (3) -старт; Уэйд (15), Корвер (8), Грин (7), Краудер (5), Осман(4), Фрай (2), Жижич (1), Кальдерон (0).

Юта – Лейкерс 96:81 (31:16, 25:29, 19:19, 21:17)

Юта: Митчелл (22 + 3 перехвата), Рубио (21 + 7 подборов + 4 передачи), Фэйворс (14 + 10 подборов), Инглз (13 + 5 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Худ (13).

Лейкерс: Ингрэм (16 + 4 перехвата), Кларксон (15).

Мемфис – Хьюстон 103:89 (30:32, 24:17, 27:23, 22:17)

Мемфис: Парсонс (24), Чалмерс (15 + 4 передачи), Эванс (14 + 7 подборов + 4 передачи).

Хьюстон: Андерсон (22 + 7 подборов + 2 блок-шота), Харден (20 + 8 передач), Капела (12 + 12 подборов), Браун (11), Ариза (10 + 7 подборов + 5 передач).

Чикаго – Оклахома-Сити 69:101 (23:26, 8:24, 22:32, 16:19)

Чикаго: Маркканен (15 + 8 подборов), Холидэй (11), Лопес (10), Ципзер (3), Грант(2) – старт; Данн (8), Валентайн (8 + 9 подборов), Пондекстер (6), Нваба (4),Фелисио (2 + 8 подборов), Фелдер (0).

Оклахома-Сити: Энтони (21), Джордж (20), Уэстбрук (12 + 13 подборов + 13 передач), Адамс(12 + 8 подборов), Роберсон (5) – старт; Фелтон (12 + 8 подборов), Грант (6), Абринес (5), Фергюсон (2), Хьюстис (2), Паттерсон (2), Джонсон (2),Коллисон (0).

Майами – Бостон 90:96 (26:21, 19:26, 18:27, 27:22)

Майами: Драгич (22), Ричардсон (16 + 6 потерь), Дж. Джонсон (16), Адебайо (6), Уэйтерс (5) – старт; Олиник (14 + 9 подборов), Уинслоу (6 + 12 подборов), Эллингтон (3), Джонсон (2).

Бостон: Ирвинг (24), Тейтум (20), Хорфорд (12 + 9 подборов), Браун (6), Бэйнс (6 + 4 блок-шота) – старт; Смарт (16), Тайс (8), Розир (4), Ларкин (0), Оджелей (0).

Даллас – Филадельфия 110:112 (23:32, 33:25, 22:32, 32:23)

Даллас: Барнс (25), Мэттьюз (19 + 6 подборов + 3 перехвата), Феррелл (17), Бареа (15), Смит (12 + 8 передач), Новицки (11 + 5 передач + 2 блок-шота).

Филадельфия: Симмонс (23 + 7 подборов + 8 передач + 3 перехвата), Эмбид (23 + 9 подборов + 4 передачи), Макконнелл (15 + 8 передач), Шарич (12), Ковингтон (11 + 5 подборов).

Портленд – Финикс 114:107 (29:24, 32:33, 31:32, 22:18)

Портленд: Лиллард (25 + 7 подборов + 9 передач), Макколлум (23 + 5 подборов + 6 передач), Нуркич (17 + 9 подборов), Коннотон (13), Харклесс (10 + 7 подборов + 2 блок-шота), Амину (10 + 5 подборов + 2 блок-шота), Тернер (10 + 5 подборов).

Финикс: Букер (34 + 6 подборов + 6 передач), Лэнь (12 + 8 подборов), Уоррен (12 + 7 подборов), Джексон (10 + 6 подборов + 3 перехвата).

Клипперс – Детройт 87:95 (24:27, 31:18, 17:22, 15:28)

Клипперс: Риверс (20 + 4 перехвата), Гриффин (19 + 11 подборов + 4 передачи), Галлинари (13 + 6 подборов), Уильямс (10).

Детройт: Джексон (15 + 7 передач), Драммонд (15 + 17 подборов + 3 блок-шота), Гэллоуэй (13), Харрис (12), Брэдли (12 + 5 подборов + 4 перехвата).