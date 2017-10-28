"Будивельник" обыграл "Мавпы" в матче баскетбольной Суперлиги

В столичном СК Меридиан завершился очередной матч регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги, в котором "Будивельник" одолел "Черкасские Мавпы", сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 88:71.

Хозяева площадки столкнулись с большим сопротивлением соперника в первой половине игры, но выиграли обе 10-минутки - 19:17 и 24:20.

В третьей четверти киевляне довели свое преимущество до 10 очков - 23:19 и 66:56 в общем счете. А на заключительную четверть соперника уже не хватило На 15 очков "Мавп" киевляне ответили своими 22-мя.

Читайте также"Будивельник", "Днепр" и БИПА выиграли матчи очередного тура баскетбольной СуперлигиЛучшим бомбардиром в этом матче стал игрок "Будивельника" Руслан Отверченко, на счету которого 27 очков.

Таким образом, в турнирной таблице у "Будивельника" и "Днепра" по 5 побед при 1 поражении и они являются лидерами регулярного чемпионата. У "Мавп" соотношение 2/4 и 6-е место из 8 команд-участниц турнира.

Следующие игры состоятся в пятницу, 3 ноября.