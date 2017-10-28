"Голден Стейт" победил "Вашингтон" в самом результативном матче дня НБА

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись семь матчей, в самом результативном из которых "Голден Стейт Уорриорз" обыграли "Вашингтон Уизардс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 120:117.

НБА. Регулярный чемпионат.

27 октября.

Орландо – Сан-Антонио 114:87 (32:18, 29:16, 34:30, 19:23)

Орландо: Фурнье (25), Гордон (16 + 6 подборов), Вучевич (15), Огастин (7 + 6 передач), Росс (2 + 7 подборов) – старт; Симмонс (17), Хезонья (9), Мак (8), Исаак (6), Бийомбо (5 + 8 подборов), Ивунду (4), Аффлало (0), Спейтс (0).

Сан-Антонио: Олдридж (24 + 11 подборов), Газоль (12 + 11 подборов), Мюррей (7), Андерсон (4 + 6 подборов), Грин (3) – старт; Миллс (12), Джинобили (6), Бертанс (6), Форбс (5), Пол (5), Гэй (2 + 7 подборов + 4 блок-шота), Уайт (1).

Шарлотт – Хьюстон 93:109 (30:27, 16:29, 28:22, 19:31)

Шарлотт: Уокер (26), Лэмб (20), Ховард (19 + 16 подборов), Кидд-Гилкрист (4 + 7 подборов), Уильямс (3) – старт; Монк (10), Камински (8), О'Брайан (2), Бэйкон (1).

Хьюстон: Харден (27 + 10 подборов + 11 передач), Гордон (26), Андерсон (21 + 6 подборов), Мба а Муте (12 + 8 подборов), Капела (7 + 6 подборов) – старт; Такер (9 + 13 подборов), Браун (7), Блэк (0).

Атланта – Денвер 100:105 (23:26, 29:27, 19:22, 29:30)

Атланта: Шредер (20 + 6 передач), Принс (19 + 7 подборов), Дедмон (13 + 10 подборов), Ильясова (7), Бэйзмор (7 + 6 подборов) – старт; Белинелли (15), Дилэйни (7), Коллинз (6), Мускала (4), Тэйлор (2), Бэббит (0).

Денвер: Йокич (18 + 15 подборов + 5 передач), Харрис (18), Миллсэп (16 + 6 подборов), Мюррей (6), Чендлер (2) – старт; Бартон (18 + 6 подборов), Мудиай (16), Пламли (9 + 6 передач + 3 блок-шота), Бизли (2), Фарид (0).

Нью-Йорк – Бруклин 107:86 (23:28, 24:14, 36:24, 24:20)

Нью-Йорк: Порзингис (30 + 9 подборов + 3 блок-шота), Ли (13), Кантер (12 + 6 подборов), Хардуэй (11), Джек (8 + 7 подборов) – старт; Макдермотт (12), Нтиликина (9), О'Куинн (4 + 12 подборов), Бизли (4), Эрнангомес (4), Томас (0), Достон (0).

Бруклин: Расселл (15), ЛеВерт (7), Кэролл (6), Холлис-Джефферсон (6), Мозгов (6) – старт; Эйси (12), Букер (10), Килпатрик (8), Харрис (6), Динуидди (4 + 11 передач), Зеллер (4), Аллен (2), Крэбб (0).

Миннесота – Оклахома-Сити 119:116 (26:33, 33:26, 31:30, 29:27)

Миннесота: Таунс (33 + 19 подборов + 4 блок-шота), Батлер (25 + 7 передач), Тиг (17 + 10 передач + 6 потерь), Гибсон (16 + 8 подборов), Уиггинс (14) – старт; Дженг (6), Кроуфорд (5), Бьелица (3), Джонс (0), Мухаммад (0), Джордж-Хант (0).

Оклахома-Сити: Уэстбрук (27 + 8 подборов + 9 передач + 8 потерь), Джордж (23), Энтони (23), Адамс (20 + 8 подборов), Роберсон (4) – старт; Фелтон (7), Грант (6), Паттерсон (3), Хьюстис (3), Абринес (0), Фергюсон (0).

Голден Стэйт – Вашингтон 120:117 (27:34, 26:33, 34:30, 33:20)

Голден Стэйт: Дюрант (31 + 11 подборов + 6 передач), Карри (20 + 8 передач), Томпсон (18), Пачулия (4 + 9 подборов), Грин (3 + 6 передач) – старт; Уэст (16), Луни (9), Каспи (8), Игудала (7), Маккоу (4), Макги (0), Янг (0).

Вашингтон: Портер (29 + 10 подборов), Уолл (20 + 14 передач), Убре (19 + 8 подборов), Гортат (18), Бил (4) – старт; Скотт (14 + 7 подборов), Микс (10), Маинми (2), Саторански (1), Фрэйзер (0).

Лейкерс – Торонто 92:101 (26:19, 25:26, 20:27, 21:29)

Лейкерс: Лопес (13 + 3 блок-шота), Ингрэм (9), Нэнс (7), Болл (5 + 7 подборов + 6 передач + 2 перехвата), Колдуэл-Поуп (2 + 7 подборов) – старт; Рэндл (18), Кузьма (15 + 10 подборов), Кларксон (11), Харт (9), Брюэр (3), Эннис (0).

Торонто: ДеРозан (24 + 3 перехвата), Сиакам (18), Ибака (18 + 8 подборов), Лоури (11 + 10 подборов + 12 передач), Пауэлл (3) – старт; Майлз (9), Пелтль (7 + 7 подборов), Ануноби (7), Райт (2), ВанВлит (2).