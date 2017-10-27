"Химик" проиграл "Приштине" второй матч подряд в баскетбольном Кубке Европы

В Приштине (Косово) завершился второй матч группового этапа Кубка Европы ФИБА между "Пииштиной" и украинским "Химиком" (Южный), в котором отечественный клуб проиграл второй матч подряд, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра, в которой "Химик" считался номинальным хозяином площадки, завершилась со счетом 59:78.

Оба матча группового этапа прошли в Приштине по договоренности команд, так как "Химик" не может принимать соперника в Украине из-за непризнания страной Косово.

Читайте также"Химик" на выезде уступил "Приштине" в Кубке Европы ФИБАПосле поражения в матче двухдневной давности сегодня "Химик" также не смог навязать сопернику свою игру, проиграв три четверти из четырех - 14:26, 16:15, 14:19 и 15:18.

Самым результативным игроком "Химика" в этом матче стал Александр Антипов, на счету которого 15 очков.

Таким образом, с учетом поражения в первом туре соревнований от турецкого "Демир Инсаат" (60:80), у "Химика" 3 поражения в 3 матчах, 0 очков и последнее место в турнирной таблице Группы G.