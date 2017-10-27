"Новый Орлеан" переиграл "Сакраменто" в самом результативном матче дня НБА

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей, в самом результативном из которых "Новый Орлеан" переиграл "Сакраменто", сообщает официальный сайт лиги.

Матч запвершился со счетом 114:106.

НБА. Регулярный чемпионат.

26 октября.

Милуоки – Бостон 89:96 (23:28, 21:15, 25:29, 20:24)

Милуоки: Адетокумбо (28 + 10 подборов + 7 передач + 3 перехвата), Миддлтон (15), Брогдон (15 + 6 подборов), Снелл (11), Мэйкер (3) – старт; Монро (8 + 6 подборов), Деллаведова (5), Телетович (3), Хенсон (1), Лиггинс (0).

Бостон: Хорфорд (27 + 9 подборов), Ирвинг (24 + 7 передач), Тэтум (12), Браун (9 + 9 подборов), Тайс (0) – старт; Бэйнс (12 + 7 подборов), Смарт (8), Розир (4 + 7 подборов), Ларкин (0), Ойелейе (0).

Мемфис – Даллас 96:91 (28:14, 26:21, 22:33, 20:23)

Мемфис: Газоль (25 + 13 подборов), Конли (22), Мартин (9 + 9 подборов), Харрисон (4), Эннис (2) – старт; Эванс (19 + 6 подборов), Брукс (7), Райт (5), Парсонс (3), Чалмерс (0 + 6 передач).

Даллас: Барнс (22 + 11 подборов), Мэттьюз (18), Новицки (14 + 7 подборов + 3 перехвата), Смит (9 + 9 передач), Ноэль (5 + 8 подборов) – старт; Бареа (9), Клебер (6), Феррел (4), Пауэлл (2 + 9 подборов), Межри (2), Клавелл (0).

Чикаго – Атланта 91:86 (18:20, 19:19, 28:20, 26:27)

Чикаго: Лопес (16 + 8 подборов), Маркканен (14 + 12 подборов), Холидэй (13 + 10 подборов), Валентайн (11 + 9 подборов), Грант (11 + 7 передач) – старт; Нваба (15 + 11 подборов), Пондекстер (7), Фелдер (2), Фелисио (2).

Атланта: Бэйзмор (16), Мускала (14 + 10 подборов), Дилэйни (6), Дедмон (4), Принс (3) – старт; Белинелли (23), Коллинз (13), Тэйлор (5), Мэджетт (2), Бэббит (0).

Портленд – Клипперс 103:104 (24:30, 29:32, 26:18, 24:24)

Портленд: Лиллард (25 + 6 передач), Макколллум (23), Амину (19 + 6 подборов), Харклесс (13), Нуркич (12 + 8 подборов) – старт; Тернер (4), Коннотон (3), Напьер (3), Дэвис (1 + 10 подборов).

Клипперс: Гриффин (25 + 8 подборов), Галлинари (16), Риверс (16), Беверли (13 + 7 подборов), Джордан (7 + 18 подборов + 3 блок-шота) – старт; Уильямс (13), Торнуэлл (6), Рид (5), Джонсон (3), Деккер (0).

Сакраменто – Новый Орлеан 106:114 (40:27, 30:29, 17:32, 19:26)

Сакраменто: Рэндолф (13 + 9 подборов), Коули-Стайн (12 + 3 перехвата), Хилд (12), Джексон (7), Хилл (6) – старт; Фокс (14), Лабиссьер (11), Темпл (10), Богданович (10), Куфос (8 + 8 подборов), Картер (3).

Новый Орлеан: Казинс (41 + 23 подбора + 6 передач), Холидэй (20 + 7 передач), Мур (12), Каннингем (6), Миллер (0) – старт; Нельсон (18), Кларк (7), Аллен (6), Диалло (4).