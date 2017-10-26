Дабл-дабл украинца Леня принес победу "Финиксу" в матче НБА (видео)

В ночь на четверг в НБА состоялись очередные 10 матчей регулярного первенства.

Баскетболисты «Финикс Санз» одержали вторую победу в сезоне, на домашнем паркете справившись с соперниками из «Юты». Игра в Аризоне завершилась со счётом 97:88. При этом украинец Алексей Лень оформил дабл-дабл (13 очков и 13 подборов).

Один из фаворитов сезона "Кливленд" уступил "Бруклину", несмотря на 29 очков, 13 передач и 10 подборов Леброна Джеймса.

Шарлотт – Денвер 110:93 (27:23, 35:16, 23:29, 25:25)

Шарлотт: Уокер (19), Лэмб (16), Ховард (15 +19 подборов + 7 потерь), Уильямс (9), Кидд-Гилкрист (2) – старт; Камински (20), Монк (17), О'Брайан (7), Бэйкон (5), Грэм (0), Матианг (0), Пейдж (0).

Денвер: Йокич (18 + 11 подборов), Харрис (18), Мюррей (16), Миллсэп (8), Чендлер (7) – старт; Бартон (9 + 7 подборов + 6 передач), Пламли (8 + 10 подборов + 3 перехвата), Бизли (7), Мудиай (2), Фарид (0), Лайлс (0).

Детройт – Миннесота 122:101 (23:26, 40:18, 28:29, 31:28)

Детройт: Харрис (34), Брэдли (20), Джонсон (15), Драммонд (15 + 20 подборов + 5 потерь), Джексон (10) – старт; Элленсон (14), Луэр (7 + 9 подборов), Гэллоуэй (5), Смит (2), Кеннард (0), Морлэнд (0).

Миннесота: Таунс (23 + 10 подборов), Уиггинс (21), Тиг (18 + 6 передач), Гибсон (6), Мухаммад (4) – старт; Дженг (8), Кроуфорд (8), Бьелица (7), Джонс (6), Джордж-Хант (0), Брукс (0), Олдрич (0).

Филадельфия – Хьюстон 104:105 (33:31, 21:25, 26:23, 24:26)

Филадельфия: Редик (22), Эмбиид (21 + 6 подборов), Ковингтон (20 + 6 подборов), Симмонс (14 + 6 подборов + 9 передач + 3 перехвата), Бэйлесс (9) – старт; Андерсон (8), Макконнелл (6), Джонсон (4 + 7 подборов), Шарич (0).

Хьюстон: Гордон (29), Харден (27 + 13 передач + 3 блок-шота + 8 потерь), Капела (16 + 20 подборов + 4 блок-шота), Андерсон (14), Мба а Муте (8 + 3 блок-шота) – старт; Блэк (8), Такер (3), Кэнан (0), Джексон (0).

Бруклин – Кливленд 112:107 (26:23, 29:29, 29:21, 28:34)

Бруклин: Динуидди (22 + 6 передач), Холлис-Джефферсон (19 + 6 подборов), Кэролл (18 + 7 подборов + 4 перехвата), ЛеВерт (10), Мозгов (0) – старт; Крэбб (19), Харрис (11), Букер (6 + 8 подборов), Эйси (3), Килпатрик (2), Аллен (2).

Кливленд: Джеймс (29 + 10 подборов + 13 передач + 3 блок-шота + 8 потерь), Лав (15 + 12 подборов + 6 потерь), Краудер (5), Томпсон (3 + 8 подборов), Смит (2) – старт; Корвер (22), Грин (18 + 6 подборов), Кальдерон (5), Фрай (2).

Майами – Сан-Антонио 100:117 (30:30, 21:26, 22:32, 27:29)

Майами: Дж. Джонсон (21 + 9 подборов), Драгич (20), Уэйтерс (17), Ричардсон (6 + 3 перехвата), Адебайо (4 + 8 подборов) – старт; Т. Джонсон (23), Олиник (5), Уинслоу (4), Эллингтон (0), Уайт (0).

Сан-Антонио: Олдридж (31 + 7 подборов), Грин (15 + 7 подборов), Газоль (13 + 9 подборов), Андерсон (12 + 10 подборов), Мюррей (0) – старт; Гэй (22), Джинобили (14), Пол (7), Миллс (3), Форбс (0).

Оклахома-Сити – Индиана 114:96 (30:27, 24:21, 32:26, 28:22)

Оклахома-Сити: Энтони (28 + 10 подборов + 3 блок-шота + 6 потерь), Уэстбрук (28 + 10 подборов + 16 передач + 3 перехвата + 7 потерь), Адамс (17 + 11 подборов), Джордж (10), Роберсон (4) – старт; Фелтон (9), Грант (7 + 7 подборов), Абринес (5), Хьюстис (3), Паттерсон (3), Фергюсон (0).

Индиана: Оладипо (35), Коллисон (18), Т. Янг (14), Богданович (4), Сабонис (4 + 11 подборов) – старт; Джозеф (6), Джефферсон (5 + 7 подборов), Стивенсон (5), Д. Янг (3), Лиф (2), Пойтресс (0), Уилкинс (0), Анигбогу (0).

Даллас – Мемфис 103:94 (32:18, 25:31, 22:23, 24:24)

Даллас: Смит-мл. (19), Мэттьюз (16), Барнс (15 + 6 подборов), Новицки (13), Ноэль (8) – старт; Бареа (14), Феррел (10), Харрис (6), Пауэлл (2), Финни-Смит (0).

Мемфис: Газоль (26 + 11 подборов), Конли (21), Эннис (8), Мартин (7), Харрисон (7) – старт; Эванс (13), Чалмерс (8), Брукс (4), Райт (0).

Финикс – Юта 97:88 (23:13, 25:28, 23:18, 26:29)

Финикс: Уоррен (27), Букер (17 + 6 подборов), Чендлер (6 +10 подборов), Джеймс (5), Крисс (4) – старт; Лень (13 + 13 подборов), Юлис (13), Дэниэлс (5), Джексон (4 + 6 подборов), Бендер (3).

Юта: Худ (22), Гобер (16 + 14 подборов + 5 блок-шотов), Фэйворс (15 + 7 подборов), Рубио (15 + 11 передач + 4 перехвата + 7 потерь), Инглс (11 + 6 подборов + 3 перехвата) – старт; Сефолоша (4), Джонсон (3), Митчелл (2), Нето (0), Юдо (0).

Голден Стэйт – Торонто 117:112 (29:26, 32:27, 30:33, 26:26)

Голден Стэйт: Карри (30 + 3 перехвата), Дюрант (29), Томпсон (22 + 8 подборов), Грин (15 + 11 подборов + 6 передач + 6 потерь), Пачулия (3) – старт; Уэст (8), Белл (6), Маккоу (4), Игудала (0), Ливингстон (0).

Торонто: ДеРозан (24 + 6 передач + 6 перехватов), Сиакам (20), Ибака (15), Лоури (14 + 9 передач), Пауэлл (2) – старт; Пелтль (12 + 14 подборов), Майлз (10), Ануноби (8), Райт (7 + 6 подборов), ВанВлит (0).

Лейкерс – Вашингтон 102:99 OT (23:18, 22:31, 24:30, 23:13, 10:7)

Лейкерс: Ингрэм (19 + 10 подборов), Нэнс (18 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (14 + 6 подборов), Лопес (9), Болл (6 + 8 подборов + 10 передач) – старт; Кузьма (15), Рэндл (11), Кларксон (8), Харт (2), Богут (0), Брюэр (0).

Вашингтон: Бил (28 + 6 подборов), Уолл (18 + 9 передач), Портер (12), Гортат (11 + 14 подборов), Убре (9) – старт; Микс (11), Скотт (4), Фрэйзер (2), Маинми (2), Смит (2).