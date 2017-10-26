"Химик" на выезде уступил "Приштине" в Кубке Европы ФИБА

Южненский "Химик" потерпел второе поражение в розыгрыше Кубка Европы ФИБА.

В Приштине украинский баскетбольный клуб проиграл поединок одноименному клубу - представителю Косово.

Счет встречи - 76:63 в пользу "Приштины", сообщает официальный сайт ФБУ.

Первая половина матча осталась за хозяевами, которые лучше атаковали с игры - как со средней, так и с дальней дистанции.

"Приштина" вырвалась в лидеры с первых минут и лишь под занавес первой четверти команда Виталия Степановского сумела сравнять счет, но переломить ход встречи южненцам не удалось. Гости пропустили рывок соперника во второй половине второй десятиминутки и ушли в раздевалку в роли догоняющих.

После большого перерыва южненцы добавили в защите и за третью четверть пропустили лишь 11 очков. Успешный отрезок провел Эрианс, который стал одним из инициаторов рывка 9:2 в дебюте десятиминутки. Был момент, когда украинский клуб сумел подобраться к сопернику на дистанцию в 2 очка, однако вторая половина четверти осталась за хозяевами, которые сумели отзащищаться, сохранив 6 очков преимущества перед заключительной четвертью.

К сожалению, последнее слово в этом матче было за косоварами. "Химик" продолжал много терять мяч - только 7 потерь в пассиве Колтера - и не сумел сдержать "Приштину" в атаке.

В результате "Химик" пропустил рывок соперника в четвертой четверти, который в этом матче стал определяющим. Вернуться к игре, пропустив недопустимые 27 очков за последнюю четверть, южненцы просто не успели, потерпев второе поражение на групповом раунде Кубка Европы.

"Приштина" (Косово) - "Химик" (УКРАИНА) - 76:63 (23:17, 15:12, 11:14, 27:22)

Поединок 3-го тура Кубка Европы ФИБА для "Химика" будет домашним лишь формально. Южненцы также проведут его на площадке "Приштины" из-за отсутствия дипломатических отношений между Украиной и Косово. Матч состоится 27 октября в 18:00.