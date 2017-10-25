"Орландо" переиграл "Бруклин" в самом результативном матче дня НБА

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись шесть матчей, в самом результативном из которых "Орландо" и "Бруклин" набрали на двоих 246 очков, сообщает официальный сайт лиги.

Игра завершилась со счетом 125:121 в пользу "Орландо".

Команды абсолютно на равных провели первую половину игры - 30:30 и 31:31, затем "Бруклин" вырвался вперед в третьей четверти (26:35), но растерял все свое преимущество и позволил оппоненту выиграть в заключительной четвертой 12-минутке.

НБА. Регулярный чемпионат.

24 октября.

Орландо – Бруклин 125:121 (30:30, 31:31, 26:35, 38:25)

Орландо: Гордон (41 + 14 подборов), Фурнье (28 + 6 подборов), Огастин (19 + 6 передач), Вучевич (12 + 9 подборов + 3 блок-шота), Росси (0) – старт; Симмонс (12), Бийомбо (5), Исаак (4), Мак (4), Хезонья (0).

Бруклин: Рассел (29), Холлис-Джефферсон (18), Кэрролл (17 + 6 подборов), ЛеВерт (15 + 8 подборов), Мозгов (9) – старт; Букер (7 + 8 подборов), Крэбб (6), Динуидди (6), Аллен (5), Эйси (5), Харрис (4).

Кливленд – Чикаго 119:112 (28:38, 37:30, 26:24, 28:20)

Кливленд: Джеймс (34 + 13 передач), Лав (20 + 12 подборов), Краудер (11), Томпсон (5 + 9 подборов), Смит (3) – старт; Грин (16), Уэйд (11), Корвер (11), Фрай (8), Шамперт (0).

Чикаго: Холидэй (25), Маркканен (19 + 8 подборов), Грант (12 + 6 подборов + 10 передач), Лопес (11), Ципаер (11 + 7 подборов) – старт; Фелдер (13), Валентайн (13), Пондекстер (6), Фелисио (2), Нваба (0).

Бостон – Нью-Йорк 109:89 (30:17, 23:16, 23:27, 33:29)

Бостон: Браун (23), Тэтум (22), Ирвинг (20 + 7 передач), Хорфорд (13 + 13 подборов + 5 передач), Бэйнс (3) – старт; Тайс (11), Розир (8 + 6 подборов + 6 передач), Ларкин (5), Юбуселе (4), Ожелейе (0), Надер (0), Берд (0).

Нью-Йорк: Кантер (16 + 19 подборов), Ли (13), Порзингис (12), Сешнс (8 + 7 передач), Хардуэй-мл. (6) – старт; Эрнангомес (12), Макдермотт (6), Бизли (6), Джек (4), Бэйкер (2), О'Куинн (2), Томас (2), Дотсон (0).

Миннесота – Индиана 107:130 (20:33, 41:28, 23:37, 23:32)

Миннесота: Таунс (28 + 7 передач), Мухаммад (14), Уиггинс (7), Гибсон (6), Тиг (2 + 7 передач) – старт; Бьелица (18), Кроуфорд (18 + 9 передач), Дженг (6), Брукс (5), Джонс (3), Джордж-Хант (0), Олдрич (0).

Индиана: Оладипо (28), Богданович (19), Коллисон (15 + 16 передач), Сабонис (15 + 11 подборов + 5 передач), Т. Янг (9) – старт; Джозеф (21), Лиф (11), Джефферсон (8), Стиверсон (2), Джо Янг (2), Уилкинс (0), Анигбогу (0), Пойтресс (0).

Портленд – Новый Орлеан 103:93 (29:19, 18:29, 24:25, 32:20)

Портленд: Маккаллум (23), Лиллард (13 + 7 передач + 6 потерь), Нуркич (12 + 7 подборов), Амину (8 + 7 подборов), Харклесс (4 + 6 подборов) – старт; Тернер (13 + 7 подборов), Дэвис (12 + 10 подборов), Коннотон (8 + 6 подборов), Ленард (5), Суаниган (5 + 8 подборов), Нарьер (0).

Новый Орлеан: Казинс (39 + 13 подборов + 8 потерь), Холидэй (14 + 7 передач), Мур (8), Дэвис (2), Каннингем (0) – старт; Нельсон (10), Кларк (9 + 7 подборов), Миллер (5), Диалло (3), Аллен (3).

Клипперс – Юта 102:84 (27:20, 15:21, 33:15, 27:28)

Клипперс: Гриффин (22 + 9 подборов), Беверли (19 + 7 потерь), Риверс (16), Галлинари (14 + 6 подборов), Джордан (11 + 18 подборов) – старт; Уильямс (9), Джонсон (5), Рид (4), Торнуэлл (2).

Юта: Митчелл (19), Гобер (12 + 7 подборов), Рубио (10), Фэйворс (6), Инглс (3) – старт; Сефолоша (11 + 12 подборов), Джонсон (10), Беркс (7), Нетр (5), Юдо (1), О'Нил (0), Жеребко (0).