"Миннесота" на последней секунде обыграла "Оклахому" в поединке НБА

В Национальной баскетбольной лиге накануне состоялись очередные матчи, сообщает официальный сайт турнира.

Наиболее драматичной получилась концовка в игре "Оклахомы" и "Миннесоты". За 4,7 секунды до финальной сирены Кармело Энтони реализовал трёхочковый и вывел вперёд «Оклахому» — 113:112. Однако в ответной атаке Эндрю Уиггинс реализовал дальний бросок одновременно с сиреной и принёс победу гостям - 115:113.

Бруклин – Атланта 116:104 (19:25, 37:28, 35:24, 25:27)

Бруклин: Кэрролл (17), Расселл (16 + 7 подборов + 10 передач), ЛеВерт (16), Холлис-Джефферсон (9 + 7 подборов), Мозгов (6) – старт; Крэбб (20), Букер (14), Харрис (6), Динуидди (5), Аллен (4 + 4 блок-шота), Эйси (3).

Атланта: Шредер (17 + 8 передач), Бэйзмор (16 + 5 потерь), Принс (9), Ильясова (9 + 7 подборов), Дедмон (7 + 7 подборов) – старт; Белинелли (19), Коллинз (14 + 13 подборов), Мускала (8), Дилэйни (5), Тэйлор (0), Мэджетт (0), Дорси (0), Бэббит (0).

Оклахома-Сити – Миннесота 113:115 (23:28, 31:33, 21:27, 38:27)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (31 + 10 передач), Энтони (23), Адамс (17 + 13 подборов), Джордж (14 + 6 подборов + 8 передач + 4 перехвата), Роберсон (0) – старт; Грант (12), Фелтон (12), Абринес (4), Хьюстис (0), Паттерсон (0).

Миннесота: Уиггинс (27 + 7 подборов), Энтони Таунс (27 + 12 подборов), Тиг (19 + 6 подборов + 9 передач), Батлер (15 + 6 подборов + 6 передач), Гибсон (11 + 10 подборов) – старт; Дженг (7), Бьелица (3), Кроуфорд (3), Мухаммад (2), Джонс (1).

Лейкерс – Новый Орлеан 112:119 (22:34, 33:34, 28:26, 29:25)

Лейкерс: Кондуэлл-Поул (20), Болл (8 + 8 подборов + 13 передач + 5 потерь), Ингрэм (7), Лопес (7 + 6 подборов), Нэнс-мл (6) – старт; Коарксон (24), Кузьма (20 + 6 подборов), Рэндл (11), Харт (5), Богут (2), Брюэр (2), Эннис (0).

Новый Орлеан: Дэвис (27 + 17 подборов), Казинс (22 + 11 подборов + 8 передач + 6 потерь), Мур (19), Холидэй (14 + 6 передач), Каннингем (6) – старт; Кларк (14), Миллер (6), Аллен (6), Нельсон (5).